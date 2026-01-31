Idaan avanza en la planta de Chilibre y anuncia recuperación gradual del servicio de agua

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que se registran avances en los diferentes frentes de trabajo en la planta potabilizadora Federico Guardia Conte, en Chilibre, donde el suministro de agua potable se mantiene interrumpido desde la madrugada de este sábado 31 de enero.

La entidad detalló que ya se reemplazaron las antiguas válvulas hidráulicas por válvulas eléctricas. Con estos trabajos se completa el 100% de la etapa de reemplazo de válvulas, como parte del plan de modernización de la planta de Chilibre. Previamente, se sustituyeron válvulas de cono y mariposa en todas las estaciones de bombeo, migrando de sistemas hidráulicos obsoletos a modernos sistemas eléctricos.

Asimismo, personal técnico del Idaan ejecutó trabajos de mantenimiento en la subestación eléctrica, con el objetivo de optimizar la operación de los sistemas. Estas labores incluyeron el traslado y balance de carga del transformador T100 al T200.

En cuanto a los trabajos de interconexión ejecutados por el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), el director del Idaan, Rutilio Villarreal, explicó que, una vez concluyan, el agua comenzará a desplazarse desde la planta potabilizadora de Chilibre hacia los distintos puntos de distribución.

Personal del Idaan realiza trabajos técnicos en la tubería principal durante la interconexión del Anillo Hidráulico Este, que mantiene fuera de operación la planta de Chilibre por 18 horas.

Según el funcionario, este recorrido puede tomar entre 20 y 25 minutos, considerando la distancia de entre 14 y 15 kilómetros que separa la planta de las zonas de abastecimiento. Agregó que la planta potabilizadora se mantiene operando con normalidad y cuenta con sus dos tanques de reserva completamente llenos, cada uno con una capacidad aproximada de 10 millones de galones, lo que garantiza la disponibilidad de agua una vez se inicie el proceso de recuperación del servicio.

Villarreal indicó que, de no presentarse inconvenientes en la nueva instalación, el sistema será activado de inmediato para dar inicio al periodo de recuperación del suministro, el cual se realizará de manera progresiva y controlada, priorizando inicialmente las áreas bajas de la ciudad.

Una vez reiniciadas las operaciones de la potabilizadora, a las 11:30 p.m del sábado 31, el sistema se recuperará de forma gradual a partir del domingo 1 de febrero, en un plazo aproximado de ocho horas.

El restablecimiento comenzará por sectores como Juan Díaz, seguido de zonas como Pedregal, para luego abrir válvulas estratégicas que permitirán el paso del agua hacia el este del país, incluyendo áreas como 24 de Diciembre.

Las comunidades ubicadas en las zonas altas de San Miguelito y algunos sectores de la ciudad de Panamá podrían experimentar falta de agua o baja presión durante el proceso de recuperación del sistema.