Idaan detiene plantas potabilizadoras en Chitré y Parita por turbiedad y crecida de ríos

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que la planta potabilizadora Roberto Reyna, ubicada en Chitré, provincia de Herrera, se encuentra temporalmente fuera de servicio debido a la crecida del río La Villa y las altas turbiedades provocadas por las condiciones climáticas adversas.

El Idaan explicó que la suspensión del servicio es una medida preventiva para proteger los equipos de bombeo, debido al riesgo de daños por sedimentos y materiales arrastrados por la corriente.

Además, la entidad comunicó que los especialistas continúan monitoreando constantemente las condiciones del río para ejecutar las maniobras necesarias y restablecer la producción de agua potable tan pronto como sea seguro hacerlo.

La suspensión también afectó las operaciones de la planta potabilizadora de Parita.