Idaan ejecuta operativos nacionales de corte a residencias y comercios morosos, la deuda suma $98 millones

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) inició este miércoles 4 de febrero un operativo a nivel nacional para el corte del servicio de agua potable a clientes residenciales y comerciales con cuentas en morosidad, informó Marvina Ábrego, directora comercial de la institución.

Ábrego explicó que la medida se aplica en todo el país y responde a una morosidad de años acumulada de aproximadamente 82 millones de dólares de los clientes residenciales y 16 millones de dólares corresponden al sector comercial.

La funcionaria indicó que los cortes se realizarán a aquellos usuarios que mantienen entre dos y tres meses de atraso en el pago del servicio de agua. No obstante, aclaró que los clientes aún pueden evitar la suspensión si realizan el pago en el momento o formalizan una promesa de pago con la institución.

“El cliente que paga o se compromete a pagar no se le corta el servicio. Estamos dando opciones”, señaló Ábrego.

El Idaan realiza cortes de servicio de agua a nivel nacional. En el área de la ciudad capital se iniciaron en Avenida Perú, Calidonia, Vía España y Avenida Balboa. Cortesía

El Idaan recordó que cuenta con 33 agencias a nivel nacional, además de agentes comisionistas y plataformas de pago en línea, de los bancos para facilitar que los usuarios regularicen su situación. También se están ofreciendo arreglos de pago para quienes no puedan cancelar la deuda en un solo abono.

La entidad reiteró a la población que la obstrucción de medidores mediante barreras físicas o materiales como concreto es una práctica ilegal. Los usuarios que impidan el acceso a los equipos de medición serán objeto de sanciones administrativas y sus expedientes serán remitidos a la Jurisdicción Coactiva a través del Juzgado Ejecutor. La manipulación del equipo no exime al cliente de la suspensión del suministro.

Ábrego destacó que el recaudo de la tarifa de agua es fundamental para la operatividad de la entidad, ya que el Idaan administra 56 plantas potabilizadoras a nivel nacional, las cuales requieren mantenimiento constante. “Si no contamos con los pagos, el Idaan no puede continuar con la operación”, advirtió.

En cuanto a las zonas con mayor deuda, la directora comercial detalló que el área metropolitana encabeza la lista, con aproximadamente 10 millones de dólares en morosidad.

Sobre el operativo, explicó que los cortes se están realizando en sectores donde el acceso a los medidores es viable y seguro, e hizo un llamado a los usuarios a no obstruir los medidores, ya sea cubriéndolos con cemento u objetos que impidan el acceso del personal técnico.

Asimismo, indicó que por razones de seguridad no se están realizando cortes en áreas consideradas de alto riesgo, como algunos sectores de San Miguelito y Colón, donde actualmente no se cuenta con las condiciones para proteger al personal. Sin embargo, aclaró que estos clientes también mantienen la obligación de pagar, por lo que en el futuro se evaluará coordinar operativos con apoyo policial.