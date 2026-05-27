Idaan estima normalizar suministro de agua entre este miércoles y jueves tras falla en Chilibre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La demora en la recuperación del sistema de distribución de agua potable en Panamá y San Miguelito avanza de forma paulatina, mientras los residentes de las zonas altas son los afectados.

El sistema de distribución de agua potable en la ciudad de Panamá aún se encuentra en proceso de recuperación, luego de la falla eléctrica externa registrada el pasado lunes 25 de mayo, que afectó la planta potabilizadora Federico Guardia Conte, ubicada en Chilibre, informó el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

Esta demora en la recuperación del sistema ha afectado a diversas comunidades ubicadas en las partes altas de la capital, como La Cresta, Betania, Villa de Las Fuentes, Hato Pintado, Cáceres y Santa Rita, así como Buena Vista, en Tocumen. También se han reportado afectaciones en sectores del distrito de San Miguelito, entre ellos Amelia Denis de Icaza, Calle L, Calle U, Samaria y Los Andes No. 2, entre otros.

En redes sociales, usuarios han exigido al Idaan soluciones inmediatas ante la falta de agua potable. Alex Pashales, usuario de la red social X, indicó que en Villa de Las Fuentes 2 nuevamente se quedaron sin suministro. “Ayer estuvimos todo el día sin agua. Abrieron la válvula a las 3:00 a.m. de hoy miércoles y la cerraron a las 10:00 a.m. ¿Cuándo van a solucionar este problema?”, cuestionó.

Villa de las Fuentes 2 Bethania

Sin Agua otra vez

Ayer todo el día sin Agua abren la válvula a las 3:00am del miércoles la cierran a las 10:00am

Cuando van a solucionar este problema?

Oh hay que trancar las vías principales? @tercero78 — ALEX PASHALES (@PASHALESA) May 27, 2026

En un comunicado emitido la mañana de este miércoles 27 de mayo, el Idaan informó que mantiene personal trabajando para avanzar en la recuperación del sistema de la planta Federico Guardia Conte.

“El proceso de recuperación de la red y la presurización de las líneas de conducción comenzará a reflejarse de manera paulatina y progresiva, alcanzando eventualmente los puntos altos y extremos de la ciudad de Panamá y San Miguelito”, destacó la entidad.

Según el gerente metropolitano del Idaan, Isaac González, la interrupción eléctrica ocurrida el pasado lunes provocó que la planta quedara temporalmente fuera de servicio.

“Aunque el suministro eléctrico fue restablecido en pocas horas, el reinicio de operaciones de la planta no fue inmediato, ya que el encendido de las bombas debe hacerse de manera paulatina para evitar daños en el sistema”, indicó el funcionario.

González explicó que, una vez reactivadas las bombas, el agua debe recorrer las líneas principales hacia Panamá Norte, llenar nuevamente los tanques y posteriormente distribuirse hacia distintos sectores de la ciudad.

No obstante, al amanecer del martes 26 de mayo, los tanques no estaban completamente llenos y, sumado al alto consumo de agua, esto provocó que las reservas del sistema se agotaran rápidamente, dejando sin suministro a varias comunidades, principalmente en sectores altos como Betania, Los Andes y Cáceres, donde el abastecimiento depende de estaciones de bombeo.

El gerente metropolitano indicó que, tras eventos de este tipo, el sistema tarda entre uno y dos días en estabilizarse completamente, por lo que se espera que la recuperación total del servicio ocurra entre la noche de este miércoles 27 y el jueves 28 de mayo.

El Idaan confirmó que actualmente todas las bombas de la planta de Chilibre están operativas y que la falla eléctrica no causó daños en motores, válvulas ni equipos de la potabilizadora.

Solo uno de los tanques de Tinajitas está operativo

El gerente metropolitano del Idaan informó que el sistema de Tinajitas cumple un papel clave en la estabilización de la presión del agua en la capital. Actualmente, el complejo cuenta con dos tanques de 10 millones de galones cada uno, aunque solo uno se mantiene operativo mientras el otro recibe mantenimiento.

Imagen de los tanques de agua de Tinajitas. Cortesía/Idaan

González detalló que Tinajitas no funciona como un tanque tradicional de almacenamiento, sino como un sistema de regulación y presurización para el agua que se envía a la ciudad de Panamá.

“En las horas nocturnas, cuando baja el consumo, Tinajitas recoge el agua que no se utiliza y mantiene presurizado el sistema. Cuando aumenta nuevamente el consumo, esa agua baja hacia la ciudad y ayuda a sostener la presión”, explicó el ingeniero.

Además, indicó que cuando el sistema no logra recuperar suficiente agua durante la noche, los primeros afectados son los sectores altos de la ciudad, donde disminuye la presión o se interrumpe el suministro. Como sucede cada vez que se registra un incidente fortuito en la planta potabilizadora.

La planta potabilizadora de Chilibre produce más de 220 millones de galones de agua diariamente. El sistema opera con seis bombas que extraen agua cruda y 10 bombas encargadas de impulsar el agua tratada para la distribución en la ciudad y San Miguelito.