Idaan informa que zonas altas de Panamá y San Miguelito recibirán agua la noche de este domingo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El director general del Idaan, Rutilio Villarreal, enfatizó la importancia de que los ciudadanos informen sobre los lugares donde el agua todavía no ha llegado.

El servicio de agua potable en los distritos de Panamá y San Miguelito ya se encuentra disponible en la mayoría de los sectores, luego de los trabajos realizados en la planta potabilizadora Federico Guardia Conte, en Chilibre, informó Rutilio Villarreal, director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

Los indicadores de monitoreo muestran que la red funciona en gran parte de la ciudad, mientras se realizan trabajos de presurización (proceso mediante el cual se regula la presión del agua) para garantizar niveles óptimos en todas las zonas.

“A esta hora ya el servicio lo tenemos prácticamente en toda la ciudad, todos los indicadores muestran que el agua está llegando a la mayoría de los hogares”, dijo Villarreal. No obstante, como es habitual, las zonas altas son las últimas en recuperar el suministro.

El director del Idaan explicó que, gracias a la disminución del consumo en horas recientes, se espera que para las primeras horas de la noche la mayoría de las partes altas ya tengan agua en sus hogares. Para mañana, se prevé que el 90% o 95% de los sectores de Panamá y San Miguelito cuenten con el servicio de manera regular.

Cómo reportar problemas de suministro

Villarreal enfatizó la importancia de que los ciudadanos informen sobre los lugares donde el agua todavía no ha llegado. Para ello, el Idaan ha habilitado una herramienta digital disponible en sus redes sociales, como X e Instagram, que permite reportar incidencias en tiempo real.

“Es fundamental que la población nos avise tanto de los sectores que ya tienen agua como de aquellos que aún presentan fallas. Esto nos permite obtener información precisa sobre el comportamiento de la red y actuar de manera más rápida”, señaló.

📢Avanza el proceso de recuperación progresiva del suministro de agua potable en Panamá y San Miguelito💧



✅️El anillo hidráulico Norte alcanza el 100% de su capacidad

✅️Derivación hacia Buena Vista de Colón al 100% de su capacidad



Reporta en el enlace si ya tienes agua o… https://t.co/hrxrOqJivd pic.twitter.com/Lj2AFaEx7H — IDAAN (@IDAANinforma) February 1, 2026

El proceso de presurización busca restablecer el suministro en las zonas altas, que suelen ser las últimas en recibir el agua debido a la topografía de Panamá y San Miguelito. Las autoridades recomiendan a los vecinos mantenerse atentos a los reportes y acudir únicamente a los canales oficiales para informar cualquier inconveniente.

Con estas acciones, se espera que el servicio de agua potable esté completamente normalizado en ambos distritos en las próximas 24 horas, garantizando el abastecimiento a la mayoría de la población.

Este fin de semana se realizó una paralización programada de la planta potabilizadora como parte de los trabajos de interconexión del Anillo del Este, que se ejecutan en coordinación con el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades).