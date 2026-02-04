Idaan inicia estudio de factibilidad para nueva planta potabilizadora en Panamá este con apoyo del Reino Unido

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) dio inicio al estudio de factibilidad para evaluar la ejecución de la planta potabilizadora de Panamá Este, con la cooperación técnica y financiera del Gobierno del Reino Unido.

Según el director de la entidad, Rutilio Villarreal, el estudio contempla tres componentes principales: la toma de agua cruda en el río Mamoní, en Chepo; una planta potabilizadora ubicada en ese distrito, con capacidad para producir 20 millones de galones diarios y con posibilidad de expansión hasta 60 millones de galones en el futuro.

El tercer componente corresponde a una interconexión, mediante tuberías, con el Anillo Hidráulico Este, con el fin de reforzar el volumen de agua para sectores como Pacora, Tocumen, 24 de Diciembre y Las Mañanitas.

Además, se realizarán evaluaciones técnicas, económicas y financieras, así como estudios hidrológicos sobre los caudales en épocas de invierno y verano, para determinar si pueden cubrir la demanda. También se efectuarán mediciones de la calidad del agua, levantamientos topográficos del terreno, entre otros aspectos relevantes, a fin de establecer la factibilidad de la ejecución del proyecto.

Según el Idaan, el estudio de factibilidad para evaluar la ejecución de la planta potabilizadora de Panamá Este deberá concluir en un plazo de dos meses.

Recientemente, el director ejecutivo del Idaan sostuvo una reunión de trabajo con Katharine Felton, jefa de misión adjunta del Reino Unido en Panamá, y con el equipo de la empresa consultora WSP Global Inc., liderado por Lina Nieto, especialista en agua de la oficina del Reino Unido.

Villarreal señaló que la consultora WSP Global Inc., con presencia global en más de 50 países, fue seleccionada por el Gobierno británico para la realización del estudio, en el marco del programa de cooperación técnica no reembolsable entre ambos países.

Director del Idaan, Rutilio Villarreal con Katharine Felton, Jefa de Misión adjunta del Reino Unido en Panamá, y el equipo de la empresa consultora WSP Global Inc. Cortesía

“La nueva planta potabilizadora del Este es una prioridad para el Gobierno nacional, liderado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, con el propósito de garantizar el abastecimiento de agua potable a la población, dado el crecimiento acelerado registrado en los últimos años y las proyecciones a futuro”, destacó el ingeniero Villarreal.

De igual forma, recientemente el secretario de Metas, José Ramón Icaza, tras una reunión con la enviada del Gobierno del Reino Unido, confirmó la cooperación técnica no reembolsable para el estudio de factibilidad.

Precisamente, el estudio de prefactibilidad permitirá establecer el costo de la construcción de la planta potabilizadora, que podrá beneficiar a más de 351 mil habitantes de Tocumen, 24 de Diciembre, Pacora y Las Mañanitas.