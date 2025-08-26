Idaan: potabilizadora de Chilibre opera al 90% de su capacidad

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó la mañana de este martes 26 de agosto que la planta potabilizadora de Chilibre está operando al 90% de su capacidad, debido a una falla en una de sus bombas.

En un comunicado, la entidad explicó que la falla se registró en una de sus bombas en la estación de agua tratada, y que personal especializado procedió con las labores de reparación.

El Idaan informó que se verá afectado el suministro de agua potable en puntos alejados de la red, en los distritos de Panamá y San Miguelito.

La institución recordó a la población el uso responsable del agua a fin de que puedan afectarse la menor cantidad de usuarios.

El Idaan reportó que espera solucionar el problema en el menor tiempo posible.

Información en desarrollo...