Idaan: potabilizadora de Chilibre opera al 90%

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó la mañana de este martes 24 de marzo que la potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre opera al 90%.

De acuerdo con la entidad, la potabilizadora no funciona a su máxima capacidad luego de detectarse fallas en el motor de una de las bombas en la estación de bombeo de agua tratada.

Se indicó que personal especializado realizó las evaluaciones respectivas para luego proceder con la reparación, a fin de evitar mayores afectaciones.

Mientras dure la reparación del motor, el suministro de agua potable se verá interrumpido o se registrará baja presión en los puntos altos y alejados de la red de distribución en Panamá y San Miguelito.

Se hace el llamado a la población a consumir responsablemente y cuidar el agua potable.

El Idaan destacó que está en proceso de reemplazo de cuatro motores de la estación, los cuales ya fueron adquiridos, y se está a la espera de la entrega por parte del proveedor.