Idaan realizará mantenimiento de potabilizadoras en varias provincias del 16 al 22 de marzo

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que ejecutará trabajos de mantenimiento programados en varias plantas potabilizadoras del país durante la semana del 16 al 22 de marzo, lo que podría generar interrupciones temporales en el suministro de agua potable en distintas comunidades.
Según la entidad, estas labores forman parte de un plan estratégico para optimizar el servicio y mejorar el funcionamiento de las plantas, y se desarrollarán en Chiriquí, Coclé, la región Metropolitana y Panamá Oeste.
Mantenimientos en Chiriquí
Dolega: lunes 16 de marzo, 6:00 p.m. a 8:00 p.m. | Zonas afectadas: Dolega cabecera, parte alta, cementerio, barriada Alvarado y La Torre.
Chiriquí: martes 17 de marzo, 6:00 p.m. a 10:00 p.m. | Zonas afectadas: Chiriquí cabecera, Las Lajitas, Bella Vista, funeraria, cementerio, calle debajo de Chiriquí y Betania.
Divalá: martes 17 de marzo, 6:00 p.m. a 9:00 p.m. | Zonas afectadas: Divalá, Nuevo México, San Antonio, El Orégano, Vista Hermosa, El Matadero, Margarita y Santa Ana.
Los Algarrobos: miércoles 18 de marzo, 6:00 p.m. a 12:00 a.m. | Zonas afectadas: parte alta de David, Las Lomas, David cabecera y línea de 18 pulgadas.
Santa Marta: miércoles 18 de marzo, 4:00 p.m. a 6:00 p.m. | Zonas afectadas: Santa Marta Norte, Santo Domingo, La Estrella, Sioguí y Santa Marta cabecera.
Barú – Paso Canoas: miércoles 18 de marzo, 6:00 p.m. a 12:00 a.m. | Zonas afectadas: Paso Canoas Arriba, Progreso y Puerto Armuelles.
San Félix: jueves 19 de marzo, 12:00 p.m. a 6:00 p.m. | Zonas afectadas: San Félix, Las Lajas y Silimín.
Mantenimiento en Coclé
Planta de Capellanía: miércoles 18 de marzo, 3:00 p.m. a 8:00 p.m. | Zonas afectadas: Capellanía, Pocrí y Aguadulce.
Mantenimientos en Panamá Oeste
Chame: miércoles 18 de marzo, 8:00 a.m. a 4:00 p.m. | Zonas afectadas: Gorgona, Punta Barco Nuevo, Punta Barco Viejo y Coronado.
Laguna Alta: jueves 19 de marzo, 8:00 a.m. a 2:00 p.m. | Zonas afectadas: Nuevo Emperador, Nuevo Chorrillo, Brisas del Golf y El Arado.
Centenario de Pacora: miércoles 18 de marzo, 8:00 a.m. a 4:00 p.m. | Zonas afectadas: Pacora centro, Altos de Tataré, Altos de Santa Clara, Colinas de Pacora, Castilla Real, Condado Real, Las Garzas, San Francisco, San Diego, Montemadero, Río Chico y sectores aledaños.
Chepo: viernes 20 de marzo, 8:00 a.m. a 12:00 p.m. | Zonas afectadas: Chepo Centro, Margarita, La Primavera, Santa Rosa, Coquira, Vía Crematorio y La Higuera.
El Idaan recomendó a los residentes de las áreas afectadas tomar previsiones y almacenar agua con anticipación mientras se realizan los trabajos técnicos. Estas acciones buscan garantizar un suministro más confiable y mejorar la calidad del servicio en el mediano y largo plazo, informó la entidad.