    SAN MIGUELITO

    Idaan realizará trabajos de reparación en El Crisol y anuncia suspensión temporal de agua en varios sectores

    Getzalette Reyes
    Corte de agua en San Miguelito y alrededores este 28 de agosto por trabajos del Idaan. LP Archivo

    El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que este jueves 28 de agosto de 2025, en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., se llevarán a cabo trabajos de reparación de tubería y reemplazo de una válvula de 12 pulgadas en la entrada de El Crisol, lo que implicará el cierre de la línea de 24” a la altura de Villa Lucre.

    Como consecuencia, se verá afectado temporalmente el suministro de agua potable en los sectores de: Villa Lucre, El Crisol, Santa Clara, San Cristóbal, San Pedro, Dorasol, Santa Pera, Brisas del Golf, Cerro Viento, San Antonio, Las Acacias, Don Bosco, parte de Pedregal y áreas aledañas.

    A través de un comunicado, el Idaan recomendó a los residentes de estas comunidades tomar las medidas necesarias de abastecimiento mientras duren los trabajos.

    Asimismo, la institución recordó a los usuarios que pueden reportar daños o falta de suministro de agua llamando al Centro de Atención Ciudadana 311.

    Comunicado del Idaan.

    Getzalette Reyes

