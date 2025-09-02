Panamá, 02 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Servicio de agua potable

    Idaan recauda cerca de $500 mil en operativo de cortes a comercios morosos

    Henry Cárdenas P.
    Idaan recauda cerca de $500 mil en operativo de cortes a comercios morosos
    El Idaan reiteró que el operativo de cortes seguirá a nivel nacional. Cortesía

    El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que durante el operativo de cortes del servicio a comercios morosos, en el mes de agosto, se recaudaron $542 mil 363.

    El operativo de suspensión del servicio de agua potable a clientes del sector comercial empezó el pasado 4 de agosto, y hasta el 25 de agosto se habían realizado 1,438 cortes. La morosidad con el Idaan por parte de comercios a nivel nacional alcanza los $16 millones.

    La mayor recaudación durante el operativo se registró en la región metropolitana con $321 mil 578.

    La entidad resaltó un aspecto importante: en los distritos de Chitré, en Herrera; Las Tablas, La Villa, Guararé, Macaracas y Llano de Piedra, en Los Santos, no se realizaron cortes del servicio a causa de la contaminación del río La Villa.

    “Cabe destacar que el objetivo del Idaan no es sancionar, sino promover la responsabilidad en el pago oportuno del servicio”, resaltó Marvina Abrego, directora nacional de Comercialización del Idaan.

    La institución reiteró el llamado a los clientes a mantenerse al día con sus cuentas o realizar sus arreglos de pago en las agencias o puntos autorizados para evitar la suspensión del suministro.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Acuerdo con Chiquita en Panamá establece que las fincas bananeras serán operadas por terceros. Leer más
    • Pasajero intentó declarar $5 mil, pero llevaba $12 mil: Aduanas retiene efectivo. Leer más
    • Nicolás Liakópulos: ‘Esto es un desmadre’. Leer más
    • Cinco viajeros fueron detenidos con 80 mil dólares ocultos bajo su ropa interior. Leer más
    • La Contraloría refrendó el acuerdo de la AIG con Fintek pese a denuncias por corrupción. Leer más
    • Interconexión Panamá-Colombia se acerca a su punto de no retorno. Leer más
    • Cosco Shipping Ports esquiva el tema de los puertos de CK Hutchison en Panamá, pero admite retos por tensiones comerciales globales. Leer más