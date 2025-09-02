Idaan recauda cerca de $500 mil en operativo de cortes a comercios morosos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que durante el operativo de cortes del servicio a comercios morosos, en el mes de agosto, se recaudaron $542 mil 363.

El operativo de suspensión del servicio de agua potable a clientes del sector comercial empezó el pasado 4 de agosto, y hasta el 25 de agosto se habían realizado 1,438 cortes. La morosidad con el Idaan por parte de comercios a nivel nacional alcanza los $16 millones.

La mayor recaudación durante el operativo se registró en la región metropolitana con $321 mil 578.

La entidad resaltó un aspecto importante: en los distritos de Chitré, en Herrera; Las Tablas, La Villa, Guararé, Macaracas y Llano de Piedra, en Los Santos, no se realizaron cortes del servicio a causa de la contaminación del río La Villa.

“Cabe destacar que el objetivo del Idaan no es sancionar, sino promover la responsabilidad en el pago oportuno del servicio”, resaltó Marvina Abrego, directora nacional de Comercialización del Idaan.

La institución reiteró el llamado a los clientes a mantenerse al día con sus cuentas o realizar sus arreglos de pago en las agencias o puntos autorizados para evitar la suspensión del suministro.