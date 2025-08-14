Idaan recupera más de $177,000 en una semana de cortes masivos a morosos

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que, durante la primera semana del operativo nacional de cortes a clientes comerciales morosos, logró recuperar $177,168.70, como parte de sus acciones para regularizar las cuentas pendientes en todo el país.

Según el subdirector comercial de la institución, Tomás Guerra, en este período se ejecutaron 529 cortes de suministro en distintas regiones. Entre julio y agosto, los operativos de cobro y suspensión del servicio de agua potable han permitido recuperar alrededor de $2 millones, tanto de clientes comerciales como residenciales.

Resultados por región en la primera semana:

Región Metropolitana: 331 cortes | $132,635.14

Chiriquí: 25 cortes | $18,008.04

Arraiján: 35 cortes | $10,769.64

Colón: 25 cortes | $4,852.97

Panamá Este y Darién: 26 cortes | $3,056.66

Panamá Oeste: 21 cortes | $2,900.72

Bocas del Toro: 26 cortes | $2,865.64

Coclé: 30 cortes |$1,848.50

Herrera: 10 cortes (Parita, Los Pozos y Pesé) |$231.39

Los Santos: sin cortes por afectaciones en las fuentes hídricas.

Guerra adelantó que estos operativos continuarán en los próximos meses y exhortó a los clientes morosos a acercarse a las agencias de la entidad o a los comisionistas autorizados para realizar sus pagos o establecer convenios de pago, a fin de evitar la suspensión del servicio.