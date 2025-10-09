Idaan rehabilitará planta potabilizadora de Chepo con inversión de $7 millones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La infraestructura de la planta potabilizadora de Chepo presenta un notable deterioro y ha sufrido fallas operativas tras más de 50 años de funcionamiento.

Esta situación fue constatada por el director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Rutilio Villarreal, durante una inspección realizada el pasado 7 de octubre.

Ante este panorama, el Idaan busca optimizar de manera urgente el servicio de agua potable en el sector de Panamá Este, mediante el proyecto de rehabilitación de la planta potabilizadora de Chepo.

El tema fue abordado este jueves 9 de octubre durante la conferencia semanal del presidente de la República, José Raúl Mulino, quien recordó que este proyecto fue objeto de análisis durante su campaña electoral. Agregó que con la rehabilitación de la planta potabilizadora de Chepo se beneficiará a más de 30 mil habitantes del distrito.

Según el mandatario, estos trabajos de mejoramiento en las diferentes plantas potabilizadoras del país forman parte de las acciones que ejecuta el Idaan para ordenar el abastecimiento de agua potable a nivel nacional.

Mulino añadió el inicio de la rehabilitación de la planta potabilizadora de Chepo, que beneficiará a más de 30 mil habitantes del distrito.https://t.co/rLx5Yn38em pic.twitter.com/t8Z0BhUEEA — La Prensa Panamá (@prensacom) October 9, 2025

Además, el presidente indicó que se beneficiarán las comunidades de San Juan de Dios, La Higuera, Las Margaritas y Tanara.

El proyecto fue adjudicado a la empresa Cox Energy, S.A., con una inversión de $7 millones. Con estas mejoras se busca resolver la baja eficiencia en el tratamiento de la alta turbiedad del agua cruda proveniente del río Mamoní.

El plan contempla trabajos de infraestructura que abarcan desde la toma de agua cruda hasta el sistema completo de tratamiento —floculación, sedimentación, filtración y desinfección—, así como la modernización de los paneles eléctricos, válvulas y bombas.

Actualmente, la planta de Chepo opera al 50 %, mientras el equipo técnico del Idaan realiza labores de reparación en uno de los motores. Una vez culminados los trabajos, la planta podrá operar a su máxima capacidad.

Como medida alternativa de abastecimiento, la institución ha dispuesto la perforación y activación de pozos en el sector, además de la instalación de nuevos equipos de bombeo para optimizar la operación actual de la planta.

El IDAAN lleva adelante el proyecto de rehabilitación de la planta potabilizadora de Chepo, con una inversión de $7 millones 🏗️💦



Más de 30 mil personas beneficiadas 👨‍👩‍👦‍👦✅



Más detalles aquí 👇https://t.co/y8ZfBzo79M pic.twitter.com/gFS3zOw4EV — IDAAN (@IDAANinforma) October 9, 2025