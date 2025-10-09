Panamá, 09 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    TRABAJOS

    Idaan rehabilitará planta potabilizadora de Chepo con inversión de $7 millones

    Yaritza Mojica
    Idaan rehabilitará planta potabilizadora de Chepo con inversión de $7 millones
    El Idaan inspecciona la planta potabilizadora de Chepo. Cortesía

    La infraestructura de la planta potabilizadora de Chepo presenta un notable deterioro y ha sufrido fallas operativas tras más de 50 años de funcionamiento.

    +info

    Plan del Idaan busca optimizar infraestructura y garantizar agua potable en zonas críticasAl menos 300 reportes por daños ingresan mediante nueva plataforma digital del IdaanCrisis del agua en Panamá, un asunto de seguridad nacionalEl Idaan sin filtros: problemas, ineficiencia y el plan para un suministro de agua confiable

    Esta situación fue constatada por el director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Rutilio Villarreal, durante una inspección realizada el pasado 7 de octubre.

    Ante este panorama, el Idaan busca optimizar de manera urgente el servicio de agua potable en el sector de Panamá Este, mediante el proyecto de rehabilitación de la planta potabilizadora de Chepo.

    El tema fue abordado este jueves 9 de octubre durante la conferencia semanal del presidente de la República, José Raúl Mulino, quien recordó que este proyecto fue objeto de análisis durante su campaña electoral. Agregó que con la rehabilitación de la planta potabilizadora de Chepo se beneficiará a más de 30 mil habitantes del distrito.

    Según el mandatario, estos trabajos de mejoramiento en las diferentes plantas potabilizadoras del país forman parte de las acciones que ejecuta el Idaan para ordenar el abastecimiento de agua potable a nivel nacional.

    Además, el presidente indicó que se beneficiarán las comunidades de San Juan de Dios, La Higuera, Las Margaritas y Tanara.

    El proyecto fue adjudicado a la empresa Cox Energy, S.A., con una inversión de $7 millones. Con estas mejoras se busca resolver la baja eficiencia en el tratamiento de la alta turbiedad del agua cruda proveniente del río Mamoní.

    El plan contempla trabajos de infraestructura que abarcan desde la toma de agua cruda hasta el sistema completo de tratamiento —floculación, sedimentación, filtración y desinfección—, así como la modernización de los paneles eléctricos, válvulas y bombas.

    Actualmente, la planta de Chepo opera al 50 %, mientras el equipo técnico del Idaan realiza labores de reparación en uno de los motores. Una vez culminados los trabajos, la planta podrá operar a su máxima capacidad.

    Como medida alternativa de abastecimiento, la institución ha dispuesto la perforación y activación de pozos en el sector, además de la instalación de nuevos equipos de bombeo para optimizar la operación actual de la planta.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • IMA: puntos de venta de las Agroferias para este miércoles 8 de octubre. Leer más
    • Multas con tecnología RFID: ATTT las aplicará desde noviembre de 2025. Leer más
    • Grupo Estrella adquiere Cemex Panamá por $200 millones. Leer más
    • Cuatro hoteles de Panamá, entre los 20 mejores de Centroamérica según ranking de Tripadvisor. Leer más
    • Fiscalía imputará cargos a 28 beneficiarios de auxilios económicos del Ifarhu. Leer más
    • IMA confirma calendario de Agroferias para este jueves 9 y viernes 10 de octubre. Leer más
    • Caso New Business: Sala Penal revoca condena y absuelve a los Corcione y a Gonzalo Gómez. Leer más