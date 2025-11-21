Idaan sale al paso de denuncias y afirma: el agua en Pacora y La Chorrera no está contaminada

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) aclaró que el agua potable que se consume en La Chorrera, en Panamá Oeste, y en Pacora, en Panamá Este, “se mantiene garantizada por medio de la aplicación de estrictos protocolos de análisis y control”.

La aclaración surge tras una denuncia difundida en redes sociales sobre la supuesta contaminación del agua producida en las plantas potabilizadoras Centenario, en Pacora, y Jaime Díaz Quintero “Trapichito”, en La Chorrera, con nemátodos, un tipo de gusano redondo caracterizado por un cuerpo cilíndrico no segmentado y recubierto por una cutícula resistente, detectados —según la denuncia— en un informe de “Cadena de custodia de muestreo” de la Dirección de Operaciones del Idaan.

De acuerdo con la denuncia, esta presunta contaminación se debe a la falta de mantenimiento en ambas potabilizadoras, lo que habría ocasionado que los filtros y tuberías no se encuentren en óptimas condiciones.

Estas tomando agua contaminada por Nematodos si estas en Chorrera y Pacora 🧫💦😷



El IDAAN está ocultando los resultados de muestreos hechos en las potabilizadoras de Chorrera y Pacora, poniendo en riesgo a miles de personas ⚠️ 💦



Rutilio mientras fue a pedir 5millones para… pic.twitter.com/U4EEzHeP21 — 💬 Karisma Karamañites (@EsKarismaconK) November 19, 2025

Ante esta situación, el Idaan aseguró que “el agua potable es de calidad para toda la población” y reiteró que el suministro para los residentes de Pacora y La Chorrera se mantiene garantizado gracias a la aplicación de rigurosos protocolos de análisis y control.

En un comunicado, la entidad explicó que, ante el incremento de la temporada lluviosa, se activó el protocolo más estricto de monitoreo y control de la calidad del agua, reforzando además las jornadas de limpieza en todas las plantas potabilizadoras del país.

Agregó que el reciente aumento en las precipitaciones ha provocado la crecida de los ríos que abastecen de agua cruda a diversas potabilizadoras. Frente a este escenario, el Idaan mantiene una vigilancia permanente y procesos de monitoreo frecuentes, garantizando que el servicio que reciben los usuarios de Pacora y La Chorrera continúe cumpliendo con los estándares más altos de potabilización.

El Idaan destacó que las plantas Centenario y Jaime Díaz Quintero “Trapichito” forman parte del plan de modernización integral de la infraestructura de producción de agua potable que desarrolla la institución, con el fin de optimizar los procesos de tratamiento, control de calidad y suministro. Estos proyectos ya fueron licitados y actualmente se encuentran en fase de evaluación técnica para su adjudicación y próximo inicio de ejecución.

📢IDAAN garantiza suministro de agua potable para los residentes de Pacora y La Chorrera



El suministro para los residentes de Pacora y La Chorrera se mantiene garantizado por medio de la aplicación de estrictos protocolos de análisis y control✅️



Reafirmamos nuestro compromiso… pic.twitter.com/6q83BtBrTl — IDAAN (@IDAANinforma) November 21, 2025