Idaan suspenderá servicio de agua en Los Santos por desinfección de la red de tuberías

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) iniciará el próximo lunes 5 de enero, a partir de las 8:00 a.m., el proceso de desinfección de la red de tuberías de distribución de agua potable en la provincia de Los Santos, comenzando por el distrito de Las Tablas.

Según informó la entidad, los trabajos se extenderán hasta el martes 6 de enero a las 8:00 de la noche, periodo durante el cual se suspenderá el suministro de agua potable a todos los usuarios abastecidos por la planta potabilizadora Rufina Alfaro. Ante esta situación, el IDAAN recomendó a la población tomar las medidas necesarias para el abastecimiento previo.

Una vez restablecido el servicio, el agua deberá utilizarse exclusivamente para fines de higiene y aseo personal, hasta que se completen los análisis de calidad correspondientes.

El cronograma continuará en el distrito de Guararé, donde la desinfección de la red se realizará desde el viernes 9 de enero a las 8:00 de la mañana hasta el sábado 10 de enero a las 8:00 de la noche. En los próximos días, el Idaan confirmará las fechas para los sectores de La Villa, Santa Ana, El Ejido, Los Olivos y San Agustín, con el objetivo de completar la desinfección total de la red de tuberías en la provincia.

De manera paralela, la institución también se prepara para ejecutar el proceso de desinfección en la planta potabilizadora y la red de distribución de Chitré, en la provincia de Herrera.

El IDAAN explicó que estas acciones forman parte de un plan integral para garantizar la calidad del agua potable en la región de Azuero, el cual será certificado por el Ministerio de Salud (Minsa), entidad encargada de declarar el agua apta para el consumo humano una vez culminen los análisis de laboratorio.

La institución reiteró su compromiso de restablecer el servicio de agua potable de manera responsable, cumpliendo estrictos criterios técnicos y sanitarios, e hizo un llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales del Idaan y el Minsa.