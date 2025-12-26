Panamá, 27 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Sector este

    Idaan: terminan trabajos en potabilizadora de Pacora; el servicio se normalizará progresivamente

    Henry Cárdenas P.
    Idaan: terminan trabajos en potabilizadora de Pacora; el servicio se normalizará progresivamente
    Se instaló un nuevo Centro de Control de Motores de agua cruda. Cortesía

    El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que los trabajos para la instalación y conexión del nuevo Centro de Control de Motores, en la potabilizadora de Pacora, culminaron cerca de las 4 de la tarde.

    Las labores, que se desarrollaron en la toma de agua cruda de la planta potabilizadora, afectaron a unas 10 comunidades del sector este de la provincia de Panamá, las cuales se quedaron sin agua potable.

    Tras los trabajos, el Idaan informó que se procedió a realizar las respectivas pruebas, para luego empezar a normalizar el servicio de agua en las diferentes comunidades.

    “Este moderno equipo permitirá mayor control y monitoreo de los motores de captación que impulsan el vital líquido hacia la potabilizadora”, destacó Isaac González, gerente metropolitano del Idaan.

    Los trabajos estaban programados para realizarse entre 8:00 a.m. y 4:00 p.m. La planta potabilizadora abastece a cerca de 100 mil clientes.

    Los sectores que se vieron afectados fueron:

    • Montemadero

    • Castilla Real

    • Condado Real

    • Altos de Santa Clara

    • Las Garzas

    • Tataré

    • Pacora

    • San Diego

    • Tanara

    • Paso Blanco 1 y 2 y sectores aledaños

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Precios de los combustibles registran baja desde este viernes 26 de diciembre. Leer más
    • Carrizo recurre a la Corte Suprema para detener secuestro de cuentas y propiedades. Leer más
    • Pago del PASE-U 2025: Ifarhu explica quiénes quedan fuera del tercer desembolso. Leer más
    • Caso Conades: ordenan detención a representante de empresa por presunto peculado en Cero Letrinas. Leer más
    • Fiscalía ordena archivar denuncia presentada por asesor de Mayer Mizrachi contra el vicealcalde Roberto Ruiz Díaz. Leer más
    • Pago PASE-U 2025: Ifarhu anuncia calendario para próximas entregas. Leer más
    • El ‘efecto rebote’ de los aranceles de Estados Unidos que golpea a los exportadores panameños. Leer más