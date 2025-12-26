Idaan: terminan trabajos en potabilizadora de Pacora; el servicio se normalizará progresivamente

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que los trabajos para la instalación y conexión del nuevo Centro de Control de Motores, en la potabilizadora de Pacora, culminaron cerca de las 4 de la tarde.

Las labores, que se desarrollaron en la toma de agua cruda de la planta potabilizadora, afectaron a unas 10 comunidades del sector este de la provincia de Panamá, las cuales se quedaron sin agua potable.

Tras los trabajos, el Idaan informó que se procedió a realizar las respectivas pruebas, para luego empezar a normalizar el servicio de agua en las diferentes comunidades.

“Este moderno equipo permitirá mayor control y monitoreo de los motores de captación que impulsan el vital líquido hacia la potabilizadora”, destacó Isaac González, gerente metropolitano del Idaan.

Los trabajos estaban programados para realizarse entre 8:00 a.m. y 4:00 p.m. La planta potabilizadora abastece a cerca de 100 mil clientes.

Los sectores que se vieron afectados fueron: