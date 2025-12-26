Idaan: terminan trabajos en potabilizadora de Pacora; el servicio se normalizará progresivamente

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que los trabajos para la instalación y conexión del nuevo Centro de Control de Motores, en la potabilizadora de Pacora, culminaron cerca de las 4 de la tarde.
Las labores, que se desarrollaron en la toma de agua cruda de la planta potabilizadora, afectaron a unas 10 comunidades del sector este de la provincia de Panamá, las cuales se quedaron sin agua potable.
Tras los trabajos, el Idaan informó que se procedió a realizar las respectivas pruebas, para luego empezar a normalizar el servicio de agua en las diferentes comunidades.
“Este moderno equipo permitirá mayor control y monitoreo de los motores de captación que impulsan el vital líquido hacia la potabilizadora”, destacó Isaac González, gerente metropolitano del Idaan.
Los trabajos estaban programados para realizarse entre 8:00 a.m. y 4:00 p.m. La planta potabilizadora abastece a cerca de 100 mil clientes.
Los sectores que se vieron afectados fueron:
Montemadero
Castilla Real
Condado Real
Altos de Santa Clara
Las Garzas
Tataré
Pacora
San Diego
Tanara
Paso Blanco 1 y 2 y sectores aledaños