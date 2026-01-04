Ifarhu 2026: centros y horarios para el pago de becas de este 5 de enero

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ifarhu pagará el 5 de enero de 2026 becas atrasadas de 2024 y 2025 a 550 universitarios de la comarca Guna Yala.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) iniciará el pago de becas pendientes a estudiantes universitarios de la comarca Guna Yala, correspondientes a las vigencias 2024 y 2025, como parte del proceso de regularización de desembolsos atrasados anunciado por la entidad.

El pago beneficia a 550 estudiantes de la Universidad de Panamá (UP) y de la Universidad Especializada de las Américas (Udelas), quienes mantenían pagos pendientes de años anteriores.

Según informó el Ifarhu, el objetivo de este desembolso es cumplir con los compromisos adquiridos y brindar un alivio económico a los estudiantes universitarios de la comarca.

De acuerdo con la información oficial, el pago se realizará el lunes 5 de enero de 2026, en la Facultad de Educación Primaria de Udelas ubicada en Ailigandí, en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

La institución aclaró que este desembolso está dirigido exclusivamente a los estudiantes previamente convocados, por lo que recomendó a los beneficiarios verificar su estatus antes de acudir al centro de pago.

El Ifarhu reiteró una serie de recomendaciones para evitar contratiempos durante el proceso, entre ellas asistir únicamente en la fecha y sede asignada, portar su documentación personal —incluida la cédula y los requisitos solicitados— y mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales de la entidad.

Asimismo, la institución exhortó a los estudiantes a no acudir fuera de la fecha establecida, con el fin de evitar filas innecesarias, retrasos o situaciones de desinformación.

Este pago representa un alivio económico para cientos de estudiantes universitarios de la comarca Guna Yala, al tratarse de becas correspondientes a años anteriores, y forma parte de los esfuerzos del Ifarhu por ponerse al día con compromisos pendientes en distintas regiones del país.