Ifarhu abre recepción de documentos de becas vigentes del 15 de junio al 15 de julio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ifarhu explicó que este trámite es obligatorio tanto para los estudiantes con becas vigentes como para los preseleccionados.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) reiteró el llamado a los padres de familia y a los estudiantes beneficiarios de becas vigentes, así como a los preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026 y en el Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad 2026, para que entreguen la documentación requerida dentro del período establecido.

La entidad informó que la recepción de documentos se realizará del 15 de junio al 15 de julio de 2026 en todas las sedes regionales del Ifarhu a nivel nacional, como parte del proceso de verificación y actualización de los expedientes de los beneficiarios.

El Ifarhu explicó que este trámite es obligatorio tanto para los estudiantes con becas vigentes como para los preseleccionados de ambos programas, ya que permite validar la información suministrada durante el proceso de selección y garantizar la continuidad de los beneficios.

Las autoridades recordaron que el cumplimiento de este requisito es indispensable para dar seguimiento a los pagos y trámites correspondientes, por lo que exhortaron a los acudientes y estudiantes a no esperar los últimos días del calendario para presentar los documentos solicitados.

Asimismo, recomendaron acudir a la sede regional que corresponda dentro del período establecido, con el fin de evitar retrasos, aglomeraciones o inconvenientes en la evaluación de los expedientes.