    Ifarhu anuncia la provincia que recibirá el PASE-U 2025 de 27 al 31 de octubre

    José González Pinilla
    La próxima semana se entregará el PASE-U en la provincia de Panamá. Cortesía/Ifarhu

    Estudiantes de los planteles oficiales y particulares de la provincia de Panamá recibirán, a partir del lunes 27 y hasta el viernes 31 de octubre, el segundo pago del año 2025 correspondiente al Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U).

    En un comunicado, el Ifarhu informó que el desembolso se dividirá por regiones educativas: Panamá Centro, Panamá Este, Panamá Norte y el distrito de San Miguelito.

    El lunes iniciarán los pagos del PASE-U en los corregimientos de Juan Díaz, Alcalde Díaz, San Martín, Las Garzas y Pacora. En San Miguelito, comenzarán en los corregimientos de Belisario Porras y Omar Torrijos Herrera.

    La entidad recomendó a los acudientes revisar el calendario de pago disponible en su sitio web www.ifarhu.gob.pa

    Esta semana, unos 139 mil estudiantes de Chiriquí y Coclé ya recibieron el desembolso del programa.

    Desde el pasado 1 de octubre, la institución reanudó el desembolso del programa, iniciando con las provincias de Herrera, Los Santos, Colón y Darién. Luego pasó a Chiriquí, Coclé, Veraguas y Bocas del Toro.

    El total a desembolsar es de unos $84 millones, detalló la institución.

    ¿Qué es el PASE-U?

    El PASE-U es un programa de asistencia que apoya a estudiantes de centros educativos oficiales y particulares, a partir del primer grado hasta concluir el duodécimo grado.

    Los estudiantes de escuelas particulares también se benefician, siempre y cuando la matrícula anual no supere los $2,300.

    Monto del beneficio anual

    Estos son los montos que reciben los estudiantes:

    • Educación primaria: $270.00, pagaderos en $90.00 trimestrales.

    • Educación premedia: $360.00, pagaderos en $120.00 trimestrales.

    • Educación media: $450.00, pagaderos en $150.00 trimestrales.

