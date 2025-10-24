Ifarhu anuncia la provincia que recibirá el PASE-U 2025 de 27 al 31 de octubre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Estudiantes de los planteles oficiales y particulares de la provincia de Panamá recibirán, a partir del lunes 27 y hasta el viernes 31 de octubre, el segundo pago del año 2025 correspondiente al Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U).

En un comunicado, el Ifarhu informó que el desembolso se dividirá por regiones educativas: Panamá Centro, Panamá Este, Panamá Norte y el distrito de San Miguelito.

El lunes iniciarán los pagos del PASE-U en los corregimientos de Juan Díaz, Alcalde Díaz, San Martín, Las Garzas y Pacora. En San Miguelito, comenzarán en los corregimientos de Belisario Porras y Omar Torrijos Herrera.

La entidad recomendó a los acudientes revisar el calendario de pago disponible en su sitio web www.ifarhu.gob.pa

Esta semana, unos 139 mil estudiantes de Chiriquí y Coclé ya recibieron el desembolso del programa.

Desde el pasado 1 de octubre, la institución reanudó el desembolso del programa, iniciando con las provincias de Herrera, Los Santos, Colón y Darién. Luego pasó a Chiriquí, Coclé, Veraguas y Bocas del Toro.

El total a desembolsar es de unos $84 millones, detalló la institución.

¿Qué es el PASE-U?

El PASE-U es un programa de asistencia que apoya a estudiantes de centros educativos oficiales y particulares, a partir del primer grado hasta concluir el duodécimo grado.

Los estudiantes de escuelas particulares también se benefician, siempre y cuando la matrícula anual no supere los $2,300.

Monto del beneficio anual

Estos son los montos que reciben los estudiantes: