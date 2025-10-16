Panamá, 16 de octubre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    SUBSIDIO

    Ifarhu anuncia las provincias que recibirán el PASE-U 2025 del 20 al 24 de octubre

    José González Pinilla
    Este miércoles, los acudientes en Panamá Oeste recibieron el cheque del segundo desembolso del PASE-U 2025. Cortesía/Ifarhu

    A partir del lunes 20 de octubre y hasta el viernes 24 de octubre, los estudiantes de escuelas oficiales y particulares de las provincias de Chiriquí y Coclé recibirán el segundo pago del año 2025 correspondiente al Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U).

    Así lo informó este miércoles 15 de octubre el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), tras publicar el calendario oficial de desembolsos.

    La entidad detalló que las jornadas de pago se desarrollarán en diversos puntos de Barú, Bugaba, David, Boquete, Olá, Natá, Penonomé, La Pintada, Antón y Aguadulce.

    Continúan los pagos en Panamá Oeste

    Este miércoles, el director del Ifarhu, Carlos Godoy, encabezó un recorrido por distintos centros educativos de Arraiján y La Chorrera, donde continúa la segunda entrega del beneficio.

    Durante la jornada, Godoy visitó escuelas como República de Costa Rica, José María Barranco y La Feria de La Chorrera. Además, supervisó la entrega de cheques en las sedes regionales de Arraiján, Coronado y en la sede provincial de La Chorrera.

    En esta segunda fase de pagos, el Ifarhu informó que la población estudiantil beneficiada en Panamá Oeste asciende a 117,218 estudiantes, con un monto total de desembolso de $12.8 millones.

    El segundo pago del PASE-U inició el pasado 1 de octubre y se extenderá gradualmente a las demás provincias del país, de acuerdo con el cronograma oficial de la institución.

    José González Pinilla

    Editor

