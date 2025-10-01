Panamá, 01 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    AYUDA ECONÓMICA

    Ifarhu anuncia moratoria con 80% de exoneración en créditos educativos

    Aleida Samaniego C.
    Ifarhu anuncia moratoria con 80% de exoneración en créditos educativos
    Fachada de la sede del Ifarhu. Isaac Ortega

    El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) anunció que los beneficiarios de créditos educativos que mantienen intereses morosos podrán acogerse a una moratoria vigente hasta el próximo 30 de diciembre de 2025.

    +info

    Segundo pago del PASE-U 2025 comienza el 1 de octubre: confirma el Ifarhu

    La medida contempla una exoneración del 80% de los intereses morosos, así como la posibilidad de cancelar el 20% del saldo pendiente o abonar el 25% del total adeudado. Esta iniciativa tiene como objetivo ofrecer alternativas accesibles para la regularización de la deuda educativa.

    Desde la institución se insta a los beneficiarios interesados a acercarse a las oficinas del Ifarhu, donde podrán conocer su estado de cuenta y recibir orientación sobre cómo aplicar a esta facilidad.

    La moratoria representa una oportunidad para que cientos de personas puedan ponerse al día con sus compromisos financieros, evitando la acumulación de intereses y facilitando su reintegración al sistema de apoyo educativo del país.

    Para más información, los usuarios pueden dirigirse a las oficinas regionales del Ifarhu o consultar los canales oficiales de la institución.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Aprehenden a 22 colombianos y decomisan 4 envases con oro en Guna Yala, tras operativo contra la minería ilegal. Leer más
    • Allanan dos residencias y hallan más de 3 mil cajas de zapatos sin respaldo legal. Leer más
    • Segundo pago del PASE-U 2025 inicia el 1 de octubre en dos provincias. Leer más
    • Construcción subterránea de la Línea 3: tres métodos constructivos en marcha simultáneamente. Leer más
    • ¿Cuánto subirán los salarios en Panamá? Estos son los sectores mejor pagados. Leer más
    • Fiscalía anticorrupción fracasa en intento de agravar medidas cautelares al exdirector de Ifarhu. Leer más
    • Por dentro: la villa diplomática y el costo de su restauración. ‘Yo construí un edificio de 7 pisos por la misma cantidad’. Leer más