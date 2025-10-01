Ifarhu anuncia moratoria con 80% de exoneración en créditos educativos

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) anunció que los beneficiarios de créditos educativos que mantienen intereses morosos podrán acogerse a una moratoria vigente hasta el próximo 30 de diciembre de 2025.

La medida contempla una exoneración del 80% de los intereses morosos, así como la posibilidad de cancelar el 20% del saldo pendiente o abonar el 25% del total adeudado. Esta iniciativa tiene como objetivo ofrecer alternativas accesibles para la regularización de la deuda educativa.

Desde la institución se insta a los beneficiarios interesados a acercarse a las oficinas del Ifarhu, donde podrán conocer su estado de cuenta y recibir orientación sobre cómo aplicar a esta facilidad.

La moratoria representa una oportunidad para que cientos de personas puedan ponerse al día con sus compromisos financieros, evitando la acumulación de intereses y facilitando su reintegración al sistema de apoyo educativo del país.

Para más información, los usuarios pueden dirigirse a las oficinas regionales del Ifarhu o consultar los canales oficiales de la institución.