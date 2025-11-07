Ifarhu anuncia nuevas sedes para el pago del PASE-U este 11 de noviembre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) anunció que a partir del martes 11 de noviembre de 2025 se trasladará a las comarcas Guna Yala y Emberá-Wounaan para efectuar el segundo pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U).

De acuerdo con la institución, en la comarca Guna Yala un total de 9,835 estudiantes recibirán el beneficio, que representa un desembolso de $1,012,590.00, mientras que en la comarca Emberá-Wounaan 3,526 estudiantes serán beneficiados, con un monto total de $366,900.00.

El IFARHU continúa avanzando con el segundo pago del PASE-U 2025.



📍 En esta etapa, las jornadas de pagos se desarrollan en:⁰✔️ Guna Yala⁰✔️ Emberá-Wounaan



— IFARHU (@IFARHU) November 6, 2025

El Ifarhu informó que los cronogramas de pago, con las fechas asignadas a cada plantel educativo, están disponibles en su sitio web oficial: www.ifarhu.gob.pa/2do-pago-paseu-2025/.

El programa PASE-U otorga un apoyo económico a estudiantes de todos los niveles del sistema educativo nacional con el objetivo de reducir la deserción escolar y promover la continuidad de los estudios.