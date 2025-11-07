Panamá, 07 de noviembre del 2025

    ASISTENCIA SOCIAL

    Ifarhu anuncia nuevas sedes para el pago del PASE-U este 11 de noviembre

    Aleida Samaniego C.
    Acudientes deben acudir a gestionar el pago del PASE-U 2025. Cortesía/Ifarhu

    El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) anunció que a partir del martes 11 de noviembre de 2025 se trasladará a las comarcas Guna Yala y Emberá-Wounaan para efectuar el segundo pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U).

    De acuerdo con la institución, en la comarca Guna Yala un total de 9,835 estudiantes recibirán el beneficio, que representa un desembolso de $1,012,590.00, mientras que en la comarca Emberá-Wounaan 3,526 estudiantes serán beneficiados, con un monto total de $366,900.00.

    El Ifarhu informó que los cronogramas de pago, con las fechas asignadas a cada plantel educativo, están disponibles en su sitio web oficial: www.ifarhu.gob.pa/2do-pago-paseu-2025/.

    El programa PASE-U otorga un apoyo económico a estudiantes de todos los niveles del sistema educativo nacional con el objetivo de reducir la deserción escolar y promover la continuidad de los estudios.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


