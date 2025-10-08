Panamá, 08 de octubre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    BECAS

    Ifarhu anuncia segundo pago del PASE-2025 en Panamá Oeste y Veraguas desde el 13 de octubre

    José González Pinilla
    Ifarhu anuncia segundo pago del PASE-2025 en Panamá Oeste y Veraguas desde el 13 de octubre
    Pago del PASE-U en Los Santos y Herrera. Cortesía/Ifarhu

    A partir del próximo lunes 13 de octubre, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) iniciará el segundo pago de 2025 del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en las provincias de Panamá Oeste y Veraguas.

    Se trata de la segunda fase de entrega de este subsidio dirigido a estudiantes de escuelas oficiales y particulares del país.

    La entidad informó que en Panamá Oeste los pagos se realizarán en Arraiján, La Chorrera y Coronado, mientras que en Veraguas se efectuarán en Soná.

    En esta etapa, 168 mil estudiantes resultarán beneficiados, con un desembolso total de $18.5 millones, precisó el Ifarhu.

    El director de la institución, Carlos Godoy, recordó que el pago se efectuará de forma escalonada y por provincias, por lo que instó a los padres de familia a consultar el cronograma oficial con las fechas, horarios y centros de pago, el cual será publicado semanalmente en el sitio web www.ifarhu.gob.pa.

    Desde el pasado 1 de octubre, la institución reanudó el desembolso del programa, iniciando con las provincias de Herrera, Los Santos, Colón y Darién.

    José González Pinilla

    Editor

