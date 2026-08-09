Ifarhu: centros de entrega de tarjetas y pago del PASE-U este 11 de agosto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ifarhu recomienda a los beneficiarios verificar previamente la fecha, el horario y el centro que les corresponde antes de acudir a retirar la tarjeta.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) iniciará este martes 11 de agosto la entrega de las tarjetas de débito Mastercard de la Caja de Ahorros y el desembolso del primer pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) correspondiente a 2026, en la provincia de Colón.

El PASE-U se paga regularmente al inicio del año escolar. Sin embargo, este proceso aún no se ha completado, cuando el calendario lectivo ya se encuentra en su segundo trimestre.

La jornada de entrega de tarjetas se extenderá hasta el sábado 15 de agosto, de acuerdo con el cronograma establecido por la institución.

En el distrito de Colón, los acudientes del corregimiento de Barrio Norte deberán acudir al Instituto Rufo A. Garay, habilitado como centro de entrega.

El Ifarhu recomienda a los beneficiarios verificar previamente la fecha, el horario y el centro que les corresponde antes de acudir a retirar la tarjeta.

Requisitos para retirar la tarjeta

Para recibir la tarjeta de débito, el acudiente deberá presentar su cédula de identidad personal física y vigente.

El trámite es estrictamente personal, por lo que no se aceptarán cartas de autorización para que otra persona retire la tarjeta en representación del acudiente.

Tampoco podrán realizar el retiro quienes presenten una cédula vencida.

En el caso de los acudientes que se identifiquen con pasaporte, el Ifarhu informó que no podrán retirar la tarjeta durante esta etapa. Estas personas deberán esperar una próxima jornada de entrega, cuya programación será comunicada posteriormente por la institución.

¿Dónde consultar la fecha y el centro de entrega?

Los acudientes pueden verificar las fechas, horarios y centros habilitados para la entrega de las tarjetas del PASE-U 2026 a través del sitio web oficial del Ifarhu.

La institución mantiene publicado el cronograma correspondiente al primer pago y la entrega de tarjetas para que los beneficiarios puedan identificar el lugar que les corresponde.

La tarjeta Mastercard de la Caja de Ahorros será utilizada para facilitar el desembolso de los beneficios económicos del PASE-U.