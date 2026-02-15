Ifarhu comienza cuarta semana de pago del Pase U 2025 con más de $1.8 millones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ifarhu iniciará del 18 al 22 de febrero la cuarta semana del tercer pago del Programa Pase-U 2025, beneficiando a 18,129 estudiantes de Darién y Tortí.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que todo está listo para dar inicio a la cuarta semana del tercer pago del Programa Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U) 2025 del 18 al 22 de febrero, que en esta ocasión beneficiará a estudiantes de la provincia de Darién y del corregimiento de Tortí.

Con este nuevo desembolso, la entidad destinará más de $1.8 millones, para llevar este importante apoyo económico a cada rincón del país.

En el corregimiento de Tortí se beneficiarán 5,549 estudiantes, con un desembolso total de $563,310. Por su parte, en la provincia de Darién 12,580 estudiantes recibirán el beneficio, lo que representa una inversión de $1,321,020.

En total, 18,129 estudiantes serán impactados por esta jornada de pagos, recursos que fortalecen el acceso y la permanencia en el sistema educativo, beneficiando directamente a las familias darienitas.

El Ifarhu reiteró que el programa Pase-U continúa siendo una herramienta clave para respaldar a miles de estudiantes en todo el territorio nacional.

Para más información, los interesados pueden visitar el sitio web oficial: www.ifarhu.gob.pa.