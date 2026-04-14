Ifarhu comienza proceso de recepción de documentos para becas universitarias

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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En la sede central del Ifarhu, la recepción de los requisitos comenzará el 14 de abril de 2026, en un horario comprendido entre las 8:00 a.m. y las 2:00 p.m.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) anunció el inicio del proceso de recepción de documentos académicos y bancarios, dirigido exclusivamente a estudiantes universitarios que mantienen becas y asistencias económicas vigentes otorgadas antes del año 2026.

La institución informó que este proceso es fundamental para garantizar la continuidad de los beneficios que reciben los estudiantes a nivel superior en todo el país.

De acuerdo con el cronograma oficial, en la sede central la recepción de los requisitos comenzará este 14 de abril de 2026, en un horario comprendido entre las 8:00 a.m. y las 2:00 p.m.

El Ifarhu detalló que la atención se realizará de forma organizada, recibiendo únicamente a las universidades y facultades previamente programadas según el calendario establecido por día.

En cuanto a las sedes regionales, la entrega de documentos se desarrollará en todas las oficinas del país, cada una bajo sus propios cronogramas.

La entidad exhortó a los becarios a cumplir con la entrega completa de la documentación requerida, a fin de evitar inconvenientes en la continuidad de sus pagos y beneficios.

El calendario detallado por facultad y sede puede ser consultado a través del sitio web oficial del Ifarhu: https://www.ifarhu.gob.pa/.