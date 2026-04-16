Panamá, 16 de abril del 2026

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    CONCURSO GENERAL DE BECAS

    Ifarhu: cómo obtener la declaración jurada socioeconómica para becas 2026

    Para descargar la declaración jurada socioeconómica, los estudiantes deben ingresar al portal oficial del concurso y seguir los pasos.

    Aleida Samaniego C.

    El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) recordó a los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026 que la declaración jurada socioeconómica es un requisito obligatorio para completar el proceso.

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    La entidad también detalló el procedimiento para obtener este documento, el cual debe ser presentado durante la fase de entrega de requisitos.

    Para descargar la declaración jurada socioeconómica, los estudiantes deben ingresar al portal oficial del concurso y seguir estos pasos:

    • Acceder a la página web del Ifarhu

    • Dirigirse a la sección “Concurso General de Becas”.

    • Seleccionar la opción “Declaración Jurada Socioeconómica”.

    • Descargar el documento e imprimirlo de forma gratuita.

    El Ifarhu reiteró que este formulario es indispensable para continuar con el trámite de la beca, por lo que instó a los estudiantes y acudientes a completar el proceso con anticipación.

    En cuanto a la entrega de documentos, la institución informó que la primera fase presencial iniciará el lunes 20 de abril en las provincias de Herrera y Los Santos, en la región de Azuero, así como en Coclé, específicamente en los distritos de Aguadulce y Penonomé.

    El proceso está dirigido a estudiantes de primaria, premedia, media y universitarios. Los beneficiarios deben verificar la fecha y el lugar que les corresponde según su centro educativo a través de los canales oficiales del Ifarhu.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

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