Panamá, 26 de abril del 2026

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    Ifarhu

    Ifarhu: Concurso General de Becas 2026, puntos de recepción de documentos este 27 de abril

    La convocatoria está dirigida a estudiantes de primaria, secundaria y universidad que completaron su registro digital y fueron preseleccionados.

    Aleida Samaniego C.
    Ifarhu: Concurso General de Becas 2026, puntos de recepción de documentos este 27 de abril
    En esta primera etapa, la entrega de documentos se realizará en las provincias de Coclé, Colón, Darién, Herrera y Panamá, así como en las comarcas Emberá-Wounaan y Guna Yala. Foto/Cortesía

    El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) comenzará este lunes 27 de abril la recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.

    La convocatoria está dirigida a estudiantes de nivel primario, secundario y universitario que completaron su registro digital y fueron seleccionados en la etapa inicial del proceso.

    En esta primera fase, la entrega de documentos se realizará en varias provincias del país y comarcas indígenas, según el cronograma establecido por la institución.

    Coclé

    • Aguadulce: Natá, Olá y Aguadulce.

    • IPHE Planta: escuelas de inclusión.

    • Penonomé: Universidad Tecnológica de Panamá y UDELAS.

    Colón

    • Centro de Arte y Cultura.

    • Centros educativos de Barrio Norte.

    Darién

    • Escuela José del Carmen Mejía.

    • Cobertura en Pinogana: Yaviza, Boca de Cupe, Púcuro, Paya, El Real de Santa María y Metetí.

    Herrera

    • Oficina del IFARHU en Chitré.

    • Atención a universidades del corregimiento de Chitré.

    Panamá este

    • Agencia regional de Chepo.

    • Cobertura en Cañita, Santa Cruz de Chinina y El Llano.

    Panamá norte

    • Oficinas del IFARHU de Panamá Norte.

    • Centros educativos del corregimiento de Ernesto Córdoba Campos.

    Tortí

    • Agencia regional de Tortí.

    • Atención a Chepo y Chepigana.

    Comarca Emberá-Wounaan

    • Sambú: Jingurundó y Río Sábalo.

    Comarca Guna Yala

    • Tubualá.

    El Ifarhu recordó que este proceso forma parte de la fase de verificación documental del Concurso General de Becas 2026, clave para la asignación final de los beneficios.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

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