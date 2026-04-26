Ifarhu: Concurso General de Becas 2026, puntos de recepción de documentos este 27 de abril

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) comenzará este lunes 27 de abril la recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.
La convocatoria está dirigida a estudiantes de nivel primario, secundario y universitario que completaron su registro digital y fueron seleccionados en la etapa inicial del proceso.
En esta primera fase, la entrega de documentos se realizará en varias provincias del país y comarcas indígenas, según el cronograma establecido por la institución.
Coclé
Aguadulce: Natá, Olá y Aguadulce.
IPHE Planta: escuelas de inclusión.
Penonomé: Universidad Tecnológica de Panamá y UDELAS.
Colón
Centro de Arte y Cultura.
Centros educativos de Barrio Norte.
Darién
Escuela José del Carmen Mejía.
Cobertura en Pinogana: Yaviza, Boca de Cupe, Púcuro, Paya, El Real de Santa María y Metetí.
Herrera
Oficina del IFARHU en Chitré.
Atención a universidades del corregimiento de Chitré.
Panamá este
Agencia regional de Chepo.
Cobertura en Cañita, Santa Cruz de Chinina y El Llano.
Panamá norte
Oficinas del IFARHU de Panamá Norte.
Centros educativos del corregimiento de Ernesto Córdoba Campos.
Tortí
Agencia regional de Tortí.
Atención a Chepo y Chepigana.
Comarca Emberá-Wounaan
Sambú: Jingurundó y Río Sábalo.
Comarca Guna Yala
Tubualá.
El Ifarhu recordó que este proceso forma parte de la fase de verificación documental del Concurso General de Becas 2026, clave para la asignación final de los beneficios.