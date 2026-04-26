Ifarhu: Concurso General de Becas 2026, puntos de recepción de documentos este 27 de abril

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La convocatoria está dirigida a estudiantes de primaria, secundaria y universidad que completaron su registro digital y fueron preseleccionados.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) comenzará este lunes 27 de abril la recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.

La convocatoria está dirigida a estudiantes de nivel primario, secundario y universitario que completaron su registro digital y fueron seleccionados en la etapa inicial del proceso.

En esta primera fase, la entrega de documentos se realizará en varias provincias del país y comarcas indígenas, según el cronograma establecido por la institución.

Coclé

Aguadulce: Natá, Olá y Aguadulce.

IPHE Planta: escuelas de inclusión.

Penonomé: Universidad Tecnológica de Panamá y UDELAS.

Colón

Centro de Arte y Cultura.

Centros educativos de Barrio Norte.

Darién

Escuela José del Carmen Mejía.

Cobertura en Pinogana: Yaviza, Boca de Cupe, Púcuro, Paya, El Real de Santa María y Metetí.

Herrera

Oficina del IFARHU en Chitré.

Atención a universidades del corregimiento de Chitré.

Panamá este

Agencia regional de Chepo.

Cobertura en Cañita, Santa Cruz de Chinina y El Llano.

Panamá norte

Oficinas del IFARHU de Panamá Norte.

Centros educativos del corregimiento de Ernesto Córdoba Campos.

Tortí

Agencia regional de Tortí.

Atención a Chepo y Chepigana.

Comarca Emberá-Wounaan

Sambú: Jingurundó y Río Sábalo.

Comarca Guna Yala

Tubualá.

El Ifarhu recordó que este proceso forma parte de la fase de verificación documental del Concurso General de Becas 2026, clave para la asignación final de los beneficios.