Ifarhu confirma: Segundo pago del PASE-U 2025 comienza el 1 de octubre

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) informó que el segundo pago del año 2025 del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) se llevará a cabo a partir del miércoles 1 de octubre.

De acuerdo con la entidad, los desembolsos se realizarán de forma escalonada por provincia, por lo que se recomienda a los estudiantes y padres de familia beneficiarios mantenerse atentos a los comunicados oficiales que serán publicados en las redes sociales y el portal web del Ifarhu.

El calendario oficial de pagos será dado a conocer en los próximos días, con el objetivo de asegurar una distribución organizada y eficiente de este beneficio que impacta a miles de estudiantes en todo el país.