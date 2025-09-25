Panamá, 25 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Asistencia social

    Ifarhu confirma: Segundo pago del PASE-U 2025 comienza el 1 de octubre

    Aleida Samaniego C.
    Ifarhu confirma: Segundo pago del PASE-U 2025 comienza el 1 de octubre
    Los desembolsos se realizarán de forma escalonada por provincia. Aleida Samaniego C.

    El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) informó que el segundo pago del año 2025 del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) se llevará a cabo a partir del miércoles 1 de octubre.

    De acuerdo con la entidad, los desembolsos se realizarán de forma escalonada por provincia, por lo que se recomienda a los estudiantes y padres de familia beneficiarios mantenerse atentos a los comunicados oficiales que serán publicados en las redes sociales y el portal web del Ifarhu.

    El calendario oficial de pagos será dado a conocer en los próximos días, con el objetivo de asegurar una distribución organizada y eficiente de este beneficio que impacta a miles de estudiantes en todo el país.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Recolección de firmas para revocatoria de la alcaldesa de Arraiján supera el millar. Leer más
    • Suspenden a 26 sociedades ligadas al abogado Genaro López Bultrón por incumplir registro de beneficiarios finales. Leer más
    • Estos son los salarios mínimos vigentes en Panamá para 2025. Leer más
    • Del 22 al 28 de septiembre se ofrecerán más de 5 mil puestos en feria de empleo virtual. Leer más
    • Una empresa contratista financiará el préstamo para que el Municipio de Panamá pague lo que le debe: $27.2 millones. Leer más
    • Tercera naviera más grande del mundo manifiesta interés en los nuevos puertos anunciados por el Canal de Panamá. Leer más
    • Balón de Oro 2025: Horario, TV y cómo ver en vivo la gala en la que Dembélé y Lamine Yamal son los grandes candidatos. Leer más