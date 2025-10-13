Ifarhu continúa este lunes 13 de octubre el pago del PASE-U; reprograman fechas en Soná, Veraguas

El Instituto para la Formación y el Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) informó que este lunes se procedió con el pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en la provincia de Panamá Oeste.
Este pago corresponde a la segunda fase de entrega de este subsidio, dirigido a estudiantes de escuelas oficiales y particulares del país.
El Ifarhu informó que los pagos del PASE-U se realizan en los sectores de Arraiján, La Chorrera y Coronado.
Con respecto al calendario de pago en la provincia de Veraguas, el Ifarhu anunció una reprogramación debido a las fuertes lluvias que caen en esta región del país.
Se precisa que los pagos en Soná, en las escuelas de Bahía Honda, Rodolfo Reyes y Pajarón, fueron reprogramados para el viernes 17 y sábado 18 de octubre.
El IFARHU comunica que, por condiciones climáticas adversas, se reprograman los pagos del PASE-U en Veraguas, correspondientes a las escuelas Bahía Honda, Rodolfo Reyes y Pajaron.— IFARHU (@IFARHU) October 12, 2025
📅 Nuevas fechas: 17 y 18 de octubre de 2025.
Agradecemos su comprensión. pic.twitter.com/62XaKbxjdw
Desde el pasado 1 de octubre, la institución reanudó el desembolso del programa, iniciando con las provincias de Herrera, Los Santos, Colón y Darién.