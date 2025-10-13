Panamá, 13 de octubre del 2025

    Beneficio educativo

    Ifarhu continúa este lunes 13 de octubre el pago del PASE-U; reprograman fechas en Soná, Veraguas

    Henry Cárdenas P.
    Desde el pasado 1 de octubre, la institución reanudó el desembolso del programa, iniciando con las provincias de Herrera, Los Santos, Colón y Darién. Tomada de Internet

    El Instituto para la Formación y el Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) informó que este lunes se procedió con el pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en la provincia de Panamá Oeste.

    Este pago corresponde a la segunda fase de entrega de este subsidio, dirigido a estudiantes de escuelas oficiales y particulares del país.

    El Ifarhu informó que los pagos del PASE-U se realizan en los sectores de Arraiján, La Chorrera y Coronado.

    Con respecto al calendario de pago en la provincia de Veraguas, el Ifarhu anunció una reprogramación debido a las fuertes lluvias que caen en esta región del país.

    Se precisa que los pagos en Soná, en las escuelas de Bahía Honda, Rodolfo Reyes y Pajarón, fueron reprogramados para el viernes 17 y sábado 18 de octubre.

    Desde el pasado 1 de octubre, la institución reanudó el desembolso del programa, iniciando con las provincias de Herrera, Los Santos, Colón y Darién.

