Ifarhu continúa este lunes 13 de octubre el pago del PASE-U; reprograman fechas en Soná, Veraguas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto para la Formación y el Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) informó que este lunes se procedió con el pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en la provincia de Panamá Oeste.

Este pago corresponde a la segunda fase de entrega de este subsidio, dirigido a estudiantes de escuelas oficiales y particulares del país.

El Ifarhu informó que los pagos del PASE-U se realizan en los sectores de Arraiján, La Chorrera y Coronado.

Con respecto al calendario de pago en la provincia de Veraguas, el Ifarhu anunció una reprogramación debido a las fuertes lluvias que caen en esta región del país.

Se precisa que los pagos en Soná, en las escuelas de Bahía Honda, Rodolfo Reyes y Pajarón, fueron reprogramados para el viernes 17 y sábado 18 de octubre.

Desde el pasado 1 de octubre, la institución reanudó el desembolso del programa, iniciando con las provincias de Herrera, Los Santos, Colón y Darién.