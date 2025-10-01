Panamá, 01 de octubre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    FONDOS PÚBLICOS

    Ifarhu desembolsará $364 mil en pago de prima de antigüedad

    José González Pinilla
    Sede del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu). Archivo

    A partir del viernes 3 de octubre, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) iniciará el pago de la prima de antigüedad a 511 exempleados que culminaron sus funciones en los años 2018 y 2019.

    Así lo informó la institución a través de un comunicado, en el que detalla que el monto total destinado para esta fase de desembolsos asciende a 364,045 dólares.

    Los beneficiarios, indicó la entidad, podrán acercarse a cobrar sus pagos y, en caso de dudas, habilitó líneas de atención para consultas.

    “El proceso responde a lo establecido en la Ley 241 de 2021, que modificó normativas previas y garantiza este derecho laboral a quienes trabajaron en la institución”, recordó el Ifarhu.

    José González Pinilla

    Editor


