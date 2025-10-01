Panamá, 01 de octubre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    EDUCACIÓN

    Ifarhu empezó a pagar el segundo desembolso de PASE-U 2025

    José González Pinilla
    Funcionarios del Ifarhu se preparan para hacer entrega del PASE-U 2025. Cortesía/Ifarhu

    Desde las 8:00 a.m. de este miércoles 1 de octubre de 2025, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) comenzó a a desembolsar el segundo pago de 2025 del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U).

    La entidad informó que el pago se hará por etapas. El día de hoy, por ejemplo, harán entrega de los cheques a unos 18 mil estudiantes de la provincia de Herrera.

    En tanto, del jueves 2 al viernes 3 de octubre darán el aporte económico a unos 13 mil estudiantes de la provincia de Los Santos.

    El total a desembolsar es de unos $84 millones, detalló la institución.

    En los próximos días el Ifarhu anunciará las provincias de la semana que viene. La entidad instó a los padres de familias a estar pendientes del cronograma oficial con las fechas, horarios y centros de pagos, los cuales serán publicados en su página web www.ifarhu.gob.pa

    ¿Qué es el PASE-U?

    El PASE-U es un programa de asistencia que apoya a estudiantes de centros educativos oficiales y particulares, a partir del primer grado hasta concluir el duodécimo grado.

    Los estudiantes de escuelas particulares también se benefician siempre cuando la matrícula anual no supere los $2,300.

    Monto del beneficio anual

    Estos son los montos que reciben los estudiantes:

    Educación primaria: $270.00, pagaderos en $90.00 trimestrales.

    Educación premedia: $360.00, pagaderos en $120.00 trimestrales.

    Educación media: $450.00, pagaderos en $150.00 trimestrales.

    José González Pinilla

    Editor


