Ifarhu: entrega de nuevas tarjetas y pago del PASE-U este 21 de julio en Coclé

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los beneficiarios de los distritos de Olá y Antón recibirán las nuevas tarjetas Mastercard de la Caja de Ahorros y el primer desembolso del PASE-U 2026.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) iniciará este martes 21 de julio la entrega de las nuevas tarjetas de débito Mastercard de la Caja de Ahorros y el desembolso del primer pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) correspondiente a 2026 en la provincia de Coclé.

La jornada beneficiará a estudiantes de los distritos de Olá y Antón, como parte del calendario nacional de distribución que desarrolla la institución.

En el distrito de Olá, la entrega se realizará para los beneficiarios de los corregimientos de El Copé, El Picacho, La Pava, Olá, El Palmar, Virgen del Carmen y Pocrí.

En tanto, en el distrito de Antón, podrán retirar la tarjeta los beneficiarios de los corregimientos de Río Hato, El Chirú y Santa Rita.

El Ifarhu recordó que los estudiantes, padres de familia y acudientes pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados a través del portal oficial de la institución.

Documentos requeridos para retirar la tarjeta

Para retirar la tarjeta del PASE-U, el acudiente deberá presentar su cédula de identidad personal física y vigente.

La entidad precisó que los acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar la tarjeta durante esta etapa. En esos casos, deberán esperar una próxima jornada de entrega, cuya programación será anunciada oportunamente a través de los canales oficiales del Ifarhu.

El cronograma completo de atención, con las fechas, horarios y centros habilitados, está disponible en el sitio web oficial del Ifarhu.