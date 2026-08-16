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    ASISTENCIA ECONÓMICA

    Ifarhu entrega este martes tarjetas del PASE-U: puntos y requisitos

    Aleida Samaniego C.
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    Ifarhu entrega este martes tarjetas del PASE-U: puntos y requisitos
    Tarjetas de débito para el pago del PASE-U serán entregadas a estudiantes durante la jornada programada por el Ifarhu. Foto/Cortesía

    El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) continuará este martes 18 de agosto con la entrega de tarjetas de débito Mastercard para el pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U). En esta jornada se distribuirán 35,582 tarjetas para beneficiar a 56,467 estudiantes, con un desembolso de $6.25 millones.

    La entrega de este martes se realizará en Sabanitas, Colón, y atenderá a estudiantes de seis centros educativos:

    • Instituto Benigno Jiménez Garay.

    • Colegio de La Sagrada Familia.

    • Centro Educativo Básico General Marcos Ramón Vásquez.

    • Colegio Nuestra Señora de Lourdes.

    • Shalom Rabi.

    • Centro Educativo Básico General Santa Rita Arriba.

    El punto de recepción será el Auditorio de la Casa Internacional La Gloria Postrera, en el Centro Comercial Cuatro Altos.

    ¿Qué debe llevar el acudiente?

    Para retirar la tarjeta es indispensable presentar la cédula de identidad personal física y vigente.

    El Ifarhu aclaró que no se entregarán tarjetas a quienes se identifiquen con pasaporte en esta jornada. Estos beneficiarios deberán esperar una próxima fecha de entrega.

    Tampoco se aceptarán cédulas vencidas ni cartas de autorización, debido a que el trámite es personal.

    Los beneficiarios pueden verificar fechas, horarios y centros de atención en el sitio oficial del Ifarhu. Calendario de entrega del PASE-U 2026

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

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