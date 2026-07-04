Ifarhu entregará tarjetas y activará nueva modalidad de pago del Pase-U

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ifarhu iniciará del 7 al 11 de julio la implementación del nuevo sistema de pago del Pase-U en Los Santos, mediante la aplicación Punch de la Caja de Ahorros y tarjetas Mastercard.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) pondrá en marcha, del 7 al 11 de julio, el nuevo sistema de pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U), mediante la aplicación Punch, de la Caja de Ahorros, y tarjetas Mastercard.

La jornada iniciará en la provincia de Los Santos. Los estudiantes beneficiarios y sus acudientes deberán acudir a los centros habilitados para activar la aplicación en sus teléfonos celulares y retirar la tarjeta con la que podrán acceder al beneficio.

El Ifarhu informó que el cronograma de atención, con las fechas, horarios y lugares de entrega, estará disponible en su página web y en sus redes sociales oficiales.

Según la institución, este nuevo mecanismo busca agilizar la entrega del beneficio, reducir los tiempos de espera y eliminar las largas filas que tradicionalmente se registraban durante las jornadas de pago.

El plan piloto del Ifarhu contempla la entrega de unas 1,400 tarjetas Mastercard de la Caja de Ahorros destinadas al cobro del Pase-U. La iniciativa comenzó la semana pasada en la Escuela Vocacional Especial (EVE) del Instituto Panameño de Habilitación Especial (Iphe), la Escuela San Miguel Febres Cordero de La Salle, en Tocumen, y el Instituto Panamericano (IPA).

Esta semana, la distribución continuará en la provincia de Los Santos y posteriormente se extenderá a Herrera, Coclé y Veraguas, hasta cubrir el resto del país.

El costo de emisión de la tarjeta durante el primer año será asumido por el Ifarhu. No obstante, a partir del segundo año, el plástico tendrá un costo anual de 3 dólares.

Los recursos del Pase-U podrán utilizarse exclusivamente para la compra de útiles escolares, uniformes, alimentos, medicamentos y otros productos autorizados en los comercios afiliados al sistema.

Para retirar la tarjeta y completar el proceso de activación, los acudientes deberán presentar su cédula de identidad personal, física y vigente.

El Ifarhu aclaró que los acudientes que se identifiquen con pasaporte no serán atendidos durante esta jornada y deberán esperar una nueva programación, la cual será anunciada oportunamente a través de los canales oficiales de la institución.