    Ifarhu: este martes 10 de marzo se conocerá la lista de los preseleccionas para becas 2026

    José González Pinilla
    Director del IFARHU, Carlos Godoy. LP/Elysee Fernández.

    A las 9:00 a.m. de este martes 10 de marzo, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) divulgará en su página web la lista de los preseleccionados del Concurso General de Becas 2026, informó este lunes su director, Carlos Godoy.

    Indicó que, tras una extensa labor, lograron incluir a poco más de 100 mil aspirantes en este beneficio.

    Explicó, además, que se enviará un correo masivo a todos los estudiantes que se postularon a través de la plataforma. Los preseleccionados podrán avanzar a la siguiente etapa, entre cuyos requisitos figura presentar el recibo de matrícula, ya sea de la escuela o de la universidad.

    Según Godoy, el Ifarhu tiene previsto desembolsar unos $65 millones para las becas de concurso.

    Indicó que ya se coordina con las bancarias la apertura de cuentas de ahorro para los beneficiarios, con el objetivo de que los pagos de las becas se realicen mediantetransferencias electrónicas (ACH), lo que permitirá agilizar la entrega de los fondos y mejorar la trazabilidad de los pagos.

    Montos a pagar:

    • $45.00 para educación primaria, a partir de segundo grado ($135.00 trimestral).

    • $55.00 para educación premedia ($165.00 trimestral).

    • $65.00 para educación media ($195.00 trimestral).

