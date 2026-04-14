Panamá, 14 de abril del 2026

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    EDUCACIÓN PANAMEÑA

    Ifarhu exige como requisito declaración jurada socioeconómica para becas 2026

    El Ifarhu exige la declaración jurada socioeconómica como requisito obligatorio para los preseleccionados en becas y asistencias económicas, documento clave para continuar en el proceso de evaluación.

    Aleida Samaniego C.
    Ifarhu exige como requisito declaración jurada socioeconómica para becas 2026
    El Ifarhu reiteró que el cumplimiento de este requisito es indispensable para avanzar en la fase de selección. Foto/Cortesía

    El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) actualizó los requisitos del Concurso General de Becas y asistencias económicas, al establecer como obligatorio la presentación de la declaración jurada socioeconómica.

    La entidad informó, mediante sus canales oficiales, que todos los estudiantes preseleccionados en los niveles de premedia, media y universitario, así como los beneficiarios del Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad, deberán completar el documento ingresando al portal www.ifarhuconcurso.gob.pa.

    De acuerdo con la institución, este formulario forma parte esencial del proceso de evaluación y deberá ser entregado junto con los demás documentos requeridos para continuar con la revisión de las solicitudes.

    El Ifarhu reiteró que el cumplimiento de este requisito es indispensable para avanzar en la fase de selección dentro del programa de becas y asistencias económicas.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

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