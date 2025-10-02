Ifarhu hará el segundo pago del PASE-U 2025 en Colón y Darién a partir del 6 de octubre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

A partir del próximo lunes 6 de octubre, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) desembolsará el segundo pago de 2025 del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en las provincias de Colón y Darién.

La entidad informó que la jornada se hará por sectores y se extenderá hasta el viernes 17 de octubre en el caso de Colón. En cuanto a Darién, será del 6 al 10 de octubre.

También se hará entrega del PASE-U en la región de Tortí, en el distrito de Chepo, al este de la provincia de Panamá.

En el caso de Colón, según el calendario de pago, los funcionarios del Ifarhu empezarán en los planteles del corregimiento de Barrio Norte. El martes 7 estarán en Cristóbal y Cristóbal Este, y el miércoles 8 en Cativá, Sabanitas y Puerto Pilón.

El jueves 9 y viernes 10 entregarán los cheques en los sectores de Nueva Providencia, Limón, Buena Vista, Salamanca, San Juan y Santa Rosa. (Ver calendario).

El Ifarhu empezó a desembolsar el segundo pago de este programa desde este 1 de octubre en las provincias de Herrera y Los Santos.

El director, Carlos Godoy, había adelantado que el pago se hará de forma escalonada y por provincias.

Por ello, instó a los padres de familia a estar pendientes del cronograma oficial con las fechas, horarios y centros de pago, los cuales serán publicados en su página web cada semana: www.ifarhu.gob.pa.

El total a desembolsar es de unos $84 millones, detalló la institución.

En la provincia de Herrera se entregó este beneficio a unos 18 mil estudiantes, mientras que en Los Santos suman unos 13 mil.

¿Qué es el PASE-U?

El PASE-U es un programa de asistencia que apoya a estudiantes de centros educativos oficiales y particulares, a partir del primer grado hasta concluir el duodécimo grado.

Los estudiantes de escuelas particulares también se benefician, siempre y cuando la matrícula anual no supere los $2,300.

Monto del beneficio anual

Estos son los montos que reciben los estudiantes: