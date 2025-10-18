Ifarhu inicia el primer pago de Becas y Asistencias Económicas 2025 en Panamá Centro

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

A partir del lunes 20 de octubre, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) iniciará la entrega del primer pago de Becas y Asistencias Económicas correspondientes al año 2025 en la región de Panamá Centro.

En total, 71,584 estudiantes se beneficiarán con esta primera entrega, que representa una inversión de B/.14,040,615.00, según informó la entidad.

El desembolso incluye a alumnos de los niveles de básica, premedia y media, pertenecientes a los siguientes programas:

Concurso General

Puesto Distinguido

Asistencia Económica Educativa

Asistencia Económica para Estudiantes con Discapacidad

Asistencia Económica para la Erradicación del Trabajo Infantil

Asistencia Económica para Deportes

Asistencia Económica para Eventos Académicos y Culturales

El Ifarhu recordó a los beneficiarios que, para recibir el pago, deberán presentar los siguientes documentos: recibo de entrega de documentos, boletín completo del año 2024, matrícula 2025 y cédula del acudiente y del estudiante.

En caso de que el acudiente no pueda asistir, la persona designada deberá presentar una nota de autorización firmada, junto con copias legibles de las cédulas del acudiente, del estudiante y del autorizado.

Asimismo, si el representante legal del estudiante no puede asistir, podrá enviar a otra persona con una nota de autorización manuscrita, acompañada de copias legibles y vigentes de las cédulas por ambos lados del representante legal, del estudiante beneficiario y de la persona designada para retirar el cheque.

La entidad reiteró la importancia de cumplir con todos los requisitos para garantizar una entrega ágil y ordenada de los pagos correspondientes al primer periodo del año 2025.