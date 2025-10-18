Panamá, 18 de octubre del 2025

    Becas

    Ifarhu inicia el primer pago de Becas y Asistencias Económicas 2025 en Panamá Centro

    Yaritza Mojica
    El Ifarhu desembolsará el primer pago de las becas de concurso y asistencias económicas 2025 a más de 71,584 estudiantes en Panamá Centro. Archivo

    A partir del lunes 20 de octubre, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) iniciará la entrega del primer pago de Becas y Asistencias Económicas correspondientes al año 2025 en la región de Panamá Centro.

    En total, 71,584 estudiantes se beneficiarán con esta primera entrega, que representa una inversión de B/.14,040,615.00, según informó la entidad.

    El desembolso incluye a alumnos de los niveles de básica, premedia y media, pertenecientes a los siguientes programas:

    • Concurso General

    • Puesto Distinguido

    • Asistencia Económica Educativa

    • Asistencia Económica para Estudiantes con Discapacidad

    • Asistencia Económica para la Erradicación del Trabajo Infantil

    • Asistencia Económica para Deportes

    • Asistencia Económica para Eventos Académicos y Culturales

    El Ifarhu recordó a los beneficiarios que, para recibir el pago, deberán presentar los siguientes documentos: recibo de entrega de documentos, boletín completo del año 2024, matrícula 2025 y cédula del acudiente y del estudiante.

    En caso de que el acudiente no pueda asistir, la persona designada deberá presentar una nota de autorización firmada, junto con copias legibles de las cédulas del acudiente, del estudiante y del autorizado.

    Asimismo, si el representante legal del estudiante no puede asistir, podrá enviar a otra persona con una nota de autorización manuscrita, acompañada de copias legibles y vigentes de las cédulas por ambos lados del representante legal, del estudiante beneficiario y de la persona designada para retirar el cheque.

    La entidad reiteró la importancia de cumplir con todos los requisitos para garantizar una entrega ágil y ordenada de los pagos correspondientes al primer periodo del año 2025.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad


