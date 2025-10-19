Panamá, 19 de octubre del 2025

    ASISTENCIA ECONÓMICA

    Ifarhu inicia pago de becas 2025 del Concurso General y otros programas

    Aleida Samaniego C.
    El Ifarhu inicia el primer pago de becas y asistencias económicas 2025, beneficiando a estudiantes de diversos centros educativos. Cortesía

    El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) anunció el inicio del primer pago de becas y asistencias económicas correspondientes al año 2025, con una cobertura que alcanzará a 71,584 estudiantes en todo el país

    El pago de becas escolares será digital tras alianza de Caja de Ahorros y Mastercard

    De acuerdo con la entidad, el proceso de pago comenzará el lunes 20 de octubre en Panamá centro, y los beneficiarios podrán retirar sus cheques en la sede central del Ifarhu, ubicada en la ciudad capital.

    El desembolso incluye los programas de Concurso General, Puesto Distinguido, Asistencia Económica Educativa, Asistencia Económica para estudiantes con discapacidad, Asistencia para la Erradicación del Trabajo Infantil, Asistencia Económica para Deportes y para Eventos Académicos y Culturales.

    Según el calendario oficial, este lunes 20 de octubre podrán retirar sus cheques los estudiantes del Instituto Episcopal San Cristóbal, Escuela Anglo Mexicano, Episcopal Panamá, Instituto Ferrini y Escuela Don Bosco.

    Mientras que el martes 21 de octubre se realizará el pago a los alumnos del Colegio San Agustín, The Oxford School, DS International School, Colegio Claret y Escuela Belisario Porras.

    El Ifarhu reiteró su compromiso de continuar apoyando a los estudiantes panameños mediante programas de becas y asistencias económicas que fomenten la permanencia escolar y la excelencia académica.

    Además, recomendó a los beneficiarios consultar la lista completa de centros educativos incluidos en esta primera fase de pagos a través del enlace oficial “Primer Pago 2025 de Becas y Asistencias Económicas” disponible en su página web.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

