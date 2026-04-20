Ifarhu inicia recepción de documentos para el Concurso General de Becas 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ifarhu inicia este lunes 20 de abril la recepción de documentos en las provincias de Coclé, Herrera y Los Santos.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) comenzará este lunes 20 de abril el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.

Esta etapa está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria que completaron su registro digital y fueron seleccionados en la fase inicial del programa.

En esta primera jornada, la entrega de documentos se realizará únicamente en las provincias de Coclé, Herrera y Los Santos, en las sedes regionales habilitadas por la institución.

En el caso de Coclé, la atención se concentrará en las oficinas de Aguadulce y Penonomé, incluyendo estudiantes de áreas como El Copé, El Palmar, La Pava, Olá y El Picacho, así como del distrito de Antón.

IFARHU informa el inicio de recepción de documentos para preseleccionados del Concurso de Becas y Apoyo a estudiantes con discapacidad 2026.



Del 20 al 24 de abril

Los Santos, Herrera, Coclé y Aguadulce



Verifica tu fecha en: https://t.co/xyM00ik7XZ pic.twitter.com/jnTjnWpNZX — IFARHU (@IFARHU) April 15, 2026

En Herrera, los estudiantes deberán acudir a la oficina del IFARHU en Chitré, que atenderá a los beneficiarios del corregimiento de Chitré.

Mientras tanto, en la provincia de Los Santos, la recepción se realizará en la oficina regional del Ifarhu, donde serán atendidos estudiantes de los distritos de Los Santos y Macaracas.

La institución recordó que toda la información sobre centros de atención y sedes regionales puede consultarse en el sitio web oficial: www.ifarhu.gob.pa.

Documentos requeridos

Como parte del proceso, los estudiantes deberán presentar la documentación solicitada por el Ifarhu, incluyendo la declaración jurada socioeconómica.

Para obtener este documento, los beneficiarios deben ingresar al portal www.ifarhuconcurso.gob.pa, dirigirse a la sección “Concurso General de Becas”, seleccionar la opción “Declaración Jurada Socioeconómica” y proceder a su descarga e impresión.

El Ifarhu reiteró la importancia de cumplir con los requisitos dentro de las fechas establecidas para evitar retrasos en el proceso de asignación de becas.