Ifarhu ofrece becas para estudiar fuera de Panamá: estas son las opciones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ifarhu abrió nuevas oportunidades de becas internacionales para panameños interesados en cursar maestrías en Japón, Chile y Argentina.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) anunció la apertura de becas internacionales para cursar maestrías en Japón, Chile y Argentina.

Becas internacionales para maestrías

Maestría en gestión estratégica y derechos de propiedad intelectual - Japón

Fechas del programa: marzo 2027 - marzo 2028

Ciudad: Japón, Tokio

¿Qué cubre la beca?

Viaje de ida y vuelta

Manutención

Admisión

Matrícula

Otros gastos aprobados

🎓 ¡Nueva oportunidad de beca internacional! 🇯🇵



Postula a la Maestría en Gestión Estratégica y Derechos de Propiedad Intelectual en Tokio, Japón.



📌 Conoce los requisitos y el proceso de aplicación en la página oficial del IFARHU: https://t.co/Fo7vwukbu9 pic.twitter.com/sMWhMEIy0x — IFARHU (@IFARHU) July 19, 2026





Programa de beca cooperación Sur - Sur 2027 - Chile

Maestría en Astronomía

Maestría de Energías Renovables

Maestría Comercio Internacional

Fecha del cierre: 30 de octubre de 2026

🎓 ¡Becas para Maestrías en Chile! 🇨🇱



Postula al Programa de Becas de Cooperación Sur-Sur 2027.



📅 Cierre de convocatoria: 30 de octubre de 2026.



📌 Más información: https://t.co/Fo7vwukbu9 pic.twitter.com/8nyFPPDtgy — IFARHU (@IFARHU) July 26, 2026

Beca OEA - FLACSO en Argentina

Maestría y Diploma en Relaciones del Trabajo

Cubre el 50 % de la beca

Modalidad 100 % virtual

Fecha del cierre: 7 de agosto de 2026