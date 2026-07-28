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    PROGRAMA DE BECAS

    Ifarhu ofrece becas para estudiar fuera de Panamá: estas son las opciones

    El Ifarhu abrió nuevas oportunidades de becas internacionales para panameños interesados en cursar maestrías en Japón, Chile y Argentina.

    Aleida Samaniego C.
    Ifarhu ofrece becas para estudiar fuera de Panamá: estas son las opciones
    Las becas internacionales del Ifarhu ofrecen a profesionales panameños la oportunidad de continuar estudios de posgrado en el extranjero. Foto/iStock

    El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) anunció la apertura de becas internacionales para cursar maestrías en Japón, Chile y Argentina.

    Becas internacionales para maestrías

    Maestría en gestión estratégica y derechos de propiedad intelectual - Japón

    • Fechas del programa: marzo 2027 - marzo 2028

    • Ciudad: Japón, Tokio

    ¿Qué cubre la beca?

    • Viaje de ida y vuelta

    • Manutención

    • Admisión

    • Matrícula

    • Otros gastos aprobados


    Programa de beca cooperación Sur - Sur 2027 - Chile

    • Maestría en Astronomía

    • Maestría de Energías Renovables

    • Maestría Comercio Internacional

    Fecha del cierre: 30 de octubre de 2026

    Beca OEA - FLACSO en Argentina

    Maestría y Diploma en Relaciones del Trabajo

    • Cubre el 50 % de la beca

    • Modalidad 100 % virtual

    • Fecha del cierre: 7 de agosto de 2026

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

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