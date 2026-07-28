Ifarhu ofrece becas para estudiar fuera de Panamá: estas son las opciones

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) anunció la apertura de becas internacionales para cursar maestrías en Japón, Chile y Argentina.
Becas internacionales para maestrías
Maestría en gestión estratégica y derechos de propiedad intelectual - Japón
Fechas del programa: marzo 2027 - marzo 2028
Ciudad: Japón, Tokio
¿Qué cubre la beca?
Viaje de ida y vuelta
Manutención
Admisión
Matrícula
Otros gastos aprobados
🎓 ¡Nueva oportunidad de beca internacional! 🇯🇵— IFARHU (@IFARHU) July 19, 2026
Postula a la Maestría en Gestión Estratégica y Derechos de Propiedad Intelectual en Tokio, Japón.
📌 Conoce los requisitos y el proceso de aplicación en la página oficial del IFARHU: https://t.co/Fo7vwukbu9 pic.twitter.com/sMWhMEIy0x
Programa de beca cooperación Sur - Sur 2027 - Chile
Maestría en Astronomía
Maestría de Energías Renovables
Maestría Comercio Internacional
Fecha del cierre: 30 de octubre de 2026
🎓 ¡Becas para Maestrías en Chile! 🇨🇱— IFARHU (@IFARHU) July 26, 2026
Postula al Programa de Becas de Cooperación Sur-Sur 2027.
📅 Cierre de convocatoria: 30 de octubre de 2026.
📌 Más información: https://t.co/Fo7vwukbu9 pic.twitter.com/8nyFPPDtgy
Beca OEA - FLACSO en Argentina
Maestría y Diploma en Relaciones del Trabajo
Cubre el 50 % de la beca
Modalidad 100 % virtual
Fecha del cierre: 7 de agosto de 2026
🎓 ¡Becas OEA–FLACSO Argentina! 🇦🇷— IFARHU (@IFARHU) July 26, 2026
Accede a un 50% de beca para la Maestría y Diploma en Relaciones del Trabajo.
💻 Modalidad 100% virtual.
📅 Cierre: 7 de agosto de 2026.
📌 Más información: https://t.co/Fo7vwukbu9 pic.twitter.com/LiATVaVkjS