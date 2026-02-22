Ifarhu paga PASE-U del 23 al 28 de febrero: consulta aquí los centros de cobro

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) anunció que del lunes 23 al sábado 28 de febrero se desarrollará una nueva jornada de pagos del Programa de Asistencia Social Educativa – Universal (PASE-U) en distintos puntos del país, como parte del calendario regular de desembolsos dirigido a estudiantes del sistema educativo oficial y particular.

Durante esta jornada se beneficiará a más de 280 mil estudiantes, lo que representa también un impulso significativo para la economía de miles de familias panameñas que dependen de este aporte para cubrir gastos escolares, transporte, alimentación y otras necesidades básicas.

El Ifarhu detalló las sedes donde se estarán realizando los pagos del PASE-U durante esta semana:

Provincia de Chiriquí

Agencia Regional de Barú

Agencia Regional de Bugaba

Dirección Provincial de Chiriquí

Provincia de Darién

Dirección Provincial de Darién

Provincia de Panamá

Agencia Regional de Panamá este

Agencia Regional de Panamá norte

Agencia Regional de San Miguelito

Agencia Regional de Tortí

Dirección Provincial de Panamá centro

La institución recordó que los pagos se efectuarán según los cronogramas establecidos previamente y en los centros designados para cada beneficiario.

El Ifarhu reiteró a padres de familia y acudientes la importancia de verificar las fechas, lugares y horarios oficiales a través de las cuentas institucionales y canales formales de la entidad, con el fin de evitar contratiempos y garantizar un proceso ordenado.

Asimismo, recomendó acudir puntualmente al centro de pago correspondiente y cumplir con los requisitos establecidos para agilizar la entrega del beneficio.

El programa PASE-U forma parte de las políticas de apoyo social del Estado panameño y busca contribuir a la permanencia escolar y reducir la deserción estudiantil en el país.