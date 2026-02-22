Panamá, 22 de febrero del 2026

    Ifarhu paga PASE-U del 23 al 28 de febrero: consulta aquí los centros de cobro

    Redacción de La Prensa
    Durante esta jornada se beneficiará a más de 280 mil estudiantes, lo que también representa un importante movimiento económico para miles de familias panameñas. Cortesía

    El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) anunció que del lunes 23 al sábado 28 de febrero se desarrollará una nueva jornada de pagos del Programa de Asistencia Social Educativa – Universal (PASE-U) en distintos puntos del país, como parte del calendario regular de desembolsos dirigido a estudiantes del sistema educativo oficial y particular.

    Durante esta jornada se beneficiará a más de 280 mil estudiantes, lo que representa también un impulso significativo para la economía de miles de familias panameñas que dependen de este aporte para cubrir gastos escolares, transporte, alimentación y otras necesidades básicas.

    El Ifarhu detalló las sedes donde se estarán realizando los pagos del PASE-U durante esta semana:

    Provincia de Chiriquí

    • Agencia Regional de Barú

    • Agencia Regional de Bugaba

    • Dirección Provincial de Chiriquí

    Provincia de Darién

    • Dirección Provincial de Darién

    Provincia de Panamá

    • Agencia Regional de Panamá este

    • Agencia Regional de Panamá norte

    • Agencia Regional de San Miguelito

    • Agencia Regional de Tortí

    • Dirección Provincial de Panamá centro

    La institución recordó que los pagos se efectuarán según los cronogramas establecidos previamente y en los centros designados para cada beneficiario.

    El Ifarhu reiteró a padres de familia y acudientes la importancia de verificar las fechas, lugares y horarios oficiales a través de las cuentas institucionales y canales formales de la entidad, con el fin de evitar contratiempos y garantizar un proceso ordenado.

    Asimismo, recomendó acudir puntualmente al centro de pago correspondiente y cumplir con los requisitos establecidos para agilizar la entrega del beneficio.

    El programa PASE-U forma parte de las políticas de apoyo social del Estado panameño y busca contribuir a la permanencia escolar y reducir la deserción estudiantil en el país.


