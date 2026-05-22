Ifarhu pagará becas y asistencias pendientes del 2025 y primer desembolso de 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Del 25 al 28 de mayo de 2026 el Ifarhu realizará la entrega del último pago correspondiente a 2025 y el primer desembolso de 2026 de becas y asistencias vigentes en Panamá Centro.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) anunció que del 25 al 28 de mayo de 2026 realizará la entrega del último pago correspondiente a 2025 y el primer desembolso de 2026 de becas y asistencias vigentes del programa Seguro Educativo en Panamá Centro.

La jornada se llevará a cabo en la Ciudad Deportiva Irving Saladino, específicamente en el Centro de Combate, en el corregimiento de Juan Díaz en horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., de acuerdo con el cronograma establecido para cada centro educativo.

Los pagos corresponden a estudiantes de primaria, premedia y media bajo la modalidad de cheque, e incluyen beneficios como Concurso General, Puesto Distinguido, Asistencia de Discapacidad y Asistencias Económicas.

Para retirar el último pago de 2025, los acudientes deberán presentar el recibo de entrega del boletín hasta el segundo trimestre de 2025. Mientras que para el primer pago de 2026 se exigirá el recibo de entrega de documentos del boletín completo de 2025 y el comprobante de matrícula de 2026.

REQUISITOS IMPORTANTES



Del 25 al 28 de mayo de 2026 se realizará el Último Pago 2025 y Primer Pago 2026 de Becas y Asistencias Vigentes en Panamá Centro.



Presenta boletín, matrícula 2026 y cédulas vigentes del estudiante y representante.



Verifica el cronograma por escuela. pic.twitter.com/9QO5q6DxDh — IFARHU (@IFARHU) May 21, 2026

En ambos casos será obligatorio presentar la cédula vigente en original tanto del representante legal como del estudiante beneficiario.

El Ifarhu aclaró que únicamente podrá ingresar al centro de atención la persona encargada de realizar el cobro, por lo que no será necesaria la presencia del estudiante.

En caso de que el representante legal no pueda asistir, la persona autorizada deberá presentar copia de las cédulas vigentes del acudiente, del estudiante y del autorizado, además de una nota firmada a mano por el representante legal con los datos completos de quien retirará el cheque.

La entidad recomendó a los acudientes verificar previamente el cronograma correspondiente a cada escuela para evitar retrasos y contratiempos durante el proceso de entrega.