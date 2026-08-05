Ifarhu pide $37.8 millones para pagar becas atrasadas y evalúa comprar dos sedes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ifarhu acudió a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para solicitar dos traslados de partida por $37.8 millones: uno para cubrir pagos pendientes de becas escolares y estudios, y otro para atender los gastos de arrendamiento y mantenimiento de dos sedes administrativas.

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó al Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) dos traslados de partida por un total de $37.8 millones, destinados al pago de becas pendientes, compromisos de vigencias anteriores y gastos administrativos.

Del monto aprobado, $36.4 millones serán utilizados para el pago de becas escolares, estudios y obligaciones de años anteriores, mientras que $1.3 millones estarán destinados al arrendamiento y mantenimiento de dos sedes administrativas.

Durante la sustentación, el director del Ifarhu, Carlos Godoy, explicó que parte de estos recursos permitirá atender pagos relacionados con becas otorgadas en conjunto con el Ministerio de Salud (Minsa) para estudiantes de medicina que cursaron sus estudios en las universidades Universidad Interamericana de Panamá, Universidad Americana de Panamá, Universidad Latina de Panamá y Universidad Columbus.

Godoy indicó que la institución cuenta con 345 contratos refrendados y que los expedientes correspondientes a compromisos del año 2022 continúan en revisión. De los 129 contratos de ese periodo, 13 ya han sido refrendados, mientras la entidad valida expedientes, créditos y otros procesos administrativos para continuar con los pagos.

Ifarhu analiza comprar los edificios que actualmente alquila

Durante la sustentación, Godoy también informó que el Ifarhu evalúa adquirir los edificios donde actualmente funcionan sus sedes, con el objetivo de reducir el gasto en alquileres.

El director detalló que el Ifarhu ha desembolsado cerca de $30 millones en alquileres durante los últimos años: unos $23 millones por el edificio ubicado en la avenida Ramón Arias y Calle 1.ª de El Carmen, y otros $6.9 millones por la sede de la 24 de Diciembre.

Ante estos costos acumulados, el Ifarhu analiza crear un fideicomiso con la Caja de Ahorros que permita la compra de ambas instalaciones. Además, negocia contratos con opción de compra como una alternativa para que la institución pueda convertirse en propietaria de los inmuebles.

El análisis para comprar las sedes ocurre después de que la institución ha destinado cerca de $30 millones al pago de alquileres en los últimos años, mientras mantiene pendientes compromisos relacionados con becas y estudios de vigencias anteriores.