Panamá, 15 de marzo del 2026

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    Asistencia Económica

    Ifarhu planifica el primer pago del PASE-U 2026: estos son los montos para alumnos

    El Ifarhu informó que en los próximos días se estarán anunciando más detalles sobre el calendario y la logística del primer desembolso, una vez se completen los procesos administrativos necesarios para la entrega del beneficio.

    Aleida Samaniego C.
    Ifarhu planifica el primer pago del PASE-U 2026: estos son los montos para alumnos
    Padres de familia y estudiantes esperan el primer pago del PASE-U 2026. Archivo

    El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) informó que se encuentra en la fase de planificación y logística para realizar el primer pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) correspondiente al año 2026.

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    De acuerdo con la entidad, este primer desembolso estará vinculado al proceso de matrícula de los estudiantes, como parte del calendario de pagos establecido para el beneficio. El recibo de matrícula es clave en este proceso.

    El PASE-U se otorga a los estudiantes una asignación anual dividida en tres pagos, cuyo monto varía según el nivel educativo.

    Montos del PASE-U

    Según la información oficial del Ifarhu, la asignación anual se distribuye de la siguiente manera:

    • Educación primaria: $270 al año, divididos en tres pagos de $90.

    • Educación premedia:$360 al año, divididos en tres pagos de $120.

    • Educación media: $450 al año, divididos en tres pagos de $150.

    La institución indicó que los pagos se realizan de forma periódica durante el año, como apoyo a los estudiantes y sus familias para cubrir gastos relacionados con la educación.

    El Ifarhu informó que en los próximos días se estarán anunciando más detalles sobre el calendario y la logística del primer desembolso, una vez se completen los procesos administrativos necesarios para la entrega del beneficio.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


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