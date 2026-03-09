Ifarhu publicará la lista de preseleccionados para becas 2026: así sabrá si fue elegido

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Unos 100,000 estudiantes en el país recibirán por correo electrónico la notificación de preselección para continuar el proceso del Concurso General de Becas 2026, informó la entidad.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informará esta semana, entre el 9 y el 13 de marzo, la lista de estudiantes preseleccionados del Concurso General de Becas 2026, según anunció su director, Carlos Godoy.

De acuerdo con el funcionario, los aspirantes recibirán la notificación a través de un correo electrónico masivo enviado por la institución, en el que también se incluirán las indicaciones y los requisitos que deberán cumplir para continuar con el proceso de aplicación y formalización del beneficio.

Godoy explicó que el proceso contempla alrededor de 100,000 estudiantes preseleccionados a nivel nacional, como parte del programa que busca apoyar la continuidad educativa de miles de jóvenes panameños.

De manera paralela, el Ifarhu también dará a conocer a los beneficiarios del Concurso General de Becas dirigido a estudiantes con discapacidad, en el que se prevé la selección de aproximadamente 2,000 estudiantes.

Además, el director de la entidad hizo un llamado a los aspirantes que hayan extraviado su código de registro, recordando que deben comunicarse con la institución a través de los canales disponibles en su sitio web para recuperar la información necesaria para el trámite. Este código es clave para verificar la postulación y dar seguimiento al proceso dentro del sistema de becas.

La institución también informó que coordina con entidades bancarias la apertura de cuentas de ahorro para los beneficiarios, con el objetivo de que los pagos de las becas se realicen mediante transferencias electrónicas (ACH), lo que permitirá agilizar la entrega de los fondos y mejorar la trazabilidad de los pagos.

Finalmente, el Ifarhu recomendó a los estudiantes revisar constantemente su bandeja de entrada y la carpeta de correo no deseado, ya que la notificación oficial llegará directamente por correo electrónico durante las fechas anunciadas.