    ASISTENCIA

    Ifarhu reprograma pagos del PASE-U 2025 para estudiantes de Panamá Centro

    La institución aún continúa realizando el tercer pago del PASE-U correspondiente al año pasado. Ahora el pago es dirigido a los estudiantes que no pudieron cobrar en jornadas anteriores.

    Aleida Samaniego C.
    El Ifarhu aún no ha informado cuándo se comenzará a desembolsar el primer pago del PASE-U 2026. Foto/Cortesía.

    El Instituto para el Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) informó que, del lunes 2 al viernes 6 de marzo, se llevará a cabo la entrega de los cheques correspondientes al Programa de Asistencia Social Educativa PASE-U 2025 para los estudiantes de Panamá Centro que no pudieron cobrar en las jornadas anteriores.

    Esta nueva oportunidad de pago se realizará en diversos centros habilitados por el Ifarhu, y se ha detallado una serie de requisitos para poder retirar los cheques. Los beneficiarios deberán presentar:

    • Fotocopia del boletín con las notas hasta el tercer trimestre de 2025.

    • Cédula física vigente del estudiante (en buen estado).

    • Cédula del acudiente (si el estudiante es menor de edad), también vigente y en buen estado.

    • Para poder recibir el pago, el estudiante debe tener un promedio mínimo de 3.0, según lo estipulado en el Decreto Ejecutivo No. 1537 del 19 de agosto de 2021.

    En el caso de que el acudiente no pueda asistir personalmente, deberá enviar a una persona autorizada, quien deberá presentar:

    • Copia de la cédula del representante legal (ambas caras).

    • Copia de la cédula del estudiante beneficiario.

    • Copia de la cédula de la persona autorizada para retirar el cheque.

    Para futuros pagos del PASE-U, el Ifarhu también aclaró que, si el acudiente no puede estar presente, deberá presentar una nota de autorización notariada, junto con copias de las cédulas del acudiente, del autorizado y del estudiante.

    La entidad aún no ha informado cuándo se comenzará a desembolsar el primer pago del PASE-U 2026, y el año escolar comenzó ayer, 2 de marzo.

