Ifarhu revisa inscripciones de becas tras detectar aspirantes con 4.3 y 4.4

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) inició ayer el proceso de formalización para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas, un programa dirigido a quienes mantienen un promedio académico de 4.5 en adelante.

La jornada marca una nueva etapa para cientos de estudiantes de primaria, secundaria y universidad que previamente realizaron su inscripción digital y ahora deberán entregar la documentación requerida para avanzar hacia la adjudicación del beneficio.

Sin embargo, junto con la apertura del periodo de recepción de documentos, la entidad detectó que algunos aspirantes con promedios inferiores al exigido, entre 4.3 y 4.4, también completaron el formulario de inscripción.

Ante esta situación, el director del Ifarhu, Carlos Godoy, informó que se aplicará un proceso de depuración para asegurar que únicamente continúen quienes realmente cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria.

“El tema es que este es un concurso que es por mérito, por calificación y, por consiguiente, nosotros estamos honrando lo que es la meritocracia”, expresó Godoy.

Las declaraciones de Godoy fueron ofrecidas ayer en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional, donde acudió a presentar la memoria 2025 de la entidad.

Presupuesto reducido

El funcionario también reconoció que el presupuesto asignado al programa tuvo que ser ajustado debido a limitaciones financieras, lo que redujo la cantidad de beneficiarios que podrán ser cubiertos en esta convocatoria.

“Sabemos que el concurso costaba $123 millones y dispusimos $74 millones porque ya no nos daba el presupuesto. Sabemos que hay personas que están inconformes porque quedaron por fuera, pero no podíamos honrarlos a todos”, manifestó.

La reducción presupuestaria ha generado inquietud entre estudiantes y acudientes, especialmente entre quienes aspiraban a obtener el respaldo económico para continuar sus estudios.

Entrega de documentos por provincias

El Ifarhu explicó que la entrega de documentos se desarrolla por etapas en las distintas provincias del país, por lo que los estudiantes deben mantenerse atentos al calendario correspondiente a su región.

Los preseleccionados deberán presentar los siguientes documentos:

Foto tamaño carné

Dos copias del certificado de nacimiento o cédula juvenil por ambos lados

Dos copias de la cédula del representante legal por ambos lados

Formulario de Declaración Jurada Socioeconómica

La entidad reiteró el llamado a revisar cuidadosamente los requisitos para evitar retrasos durante el trámite.