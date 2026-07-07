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    ASISTENCIA SOCIAL

    Ifarhu: tarjeta del PASE-U será gratis el primer año y después tendrá costo anual

    El nuevo plástico del PASE-U tendrá una anualidad de $3.00 después del primer año gratuito. La entrega de las tarjetas comienzan hoy en Los Santos.

    Aleida Samaniego C.
    Ifarhu: tarjeta del PASE-U será gratis el primer año y después tendrá costo anual
    El Ifarhu recordó que los acudientes deberán descargar y registrarse en la aplicación Punch by Caja de Ahorros antes de retirar las nuevas tarjetas del PASE-U. Foto/Cortesía

    El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) aclaró que la nueva tarjeta Mastercard de la Caja de Ahorros, que será utilizada para el pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), tendrá un costo anual de $3.00 a partir del segundo año de uso.

    +info

    PASE-U: Ifarhu explica cómo descargar la aplicación para acceder al beneficioPago del PASE-U: Ifarhu entregará las tarjetas de débito en las escuelas

    La institución explicó que, durante el primer año, la tarjeta será entregada de forma gratuita como parte del plan piloto que se desarrolla actualmente. En este periodo, el Gobierno Nacional asumirá el costo de emisión del plástico.

    El nuevo mecanismo de pago busca reemplazar el sistema de cheques y brindar mayor seguridad, agilidad y facilidad a los estudiantes beneficiarios del PASE-U y a sus acudientes.

    La entrega de las tarjetas comenzará hoy, 7 de julio, específicamente en la provincia de Los Santos, región donde también se realizará el primer desembolso del PASE-U correspondiente al periodo escolar.

    El año escolar 2026 comenzó el pasado 2 de marzo y, hasta la fecha, aún no se ha desembolsado el primer pago del PASE-U correspondiente a este período, debido a adecuaciones en el método de pago.

    De acuerdo con la entidad, los fondos del PASE-U podrán utilizarse para la compra de útiles escolares, uniformes, alimentos, medicamentos y otros productos autorizados dentro del programa.

    El Ifarhu indicó que esta nueva modalidad permitirá un mayor control de los recursos y facilitará el acceso al beneficio para los estudiantes y sus acudientes.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

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