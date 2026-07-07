Ifarhu: tarjeta del PASE-U será gratis el primer año y después tendrá costo anual

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El nuevo plástico del PASE-U tendrá una anualidad de $3.00 después del primer año gratuito. La entrega de las tarjetas comienzan hoy en Los Santos.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) aclaró que la nueva tarjeta Mastercard de la Caja de Ahorros, que será utilizada para el pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), tendrá un costo anual de $3.00 a partir del segundo año de uso.

La institución explicó que, durante el primer año, la tarjeta será entregada de forma gratuita como parte del plan piloto que se desarrolla actualmente. En este periodo, el Gobierno Nacional asumirá el costo de emisión del plástico.

El nuevo mecanismo de pago busca reemplazar el sistema de cheques y brindar mayor seguridad, agilidad y facilidad a los estudiantes beneficiarios del PASE-U y a sus acudientes.

La entrega de las tarjetas comenzará hoy, 7 de julio, específicamente en la provincia de Los Santos, región donde también se realizará el primer desembolso del PASE-U correspondiente al periodo escolar.

El año escolar 2026 comenzó el pasado 2 de marzo y, hasta la fecha, aún no se ha desembolsado el primer pago del PASE-U correspondiente a este período, debido a adecuaciones en el método de pago.

De acuerdo con la entidad, los fondos del PASE-U podrán utilizarse para la compra de útiles escolares, uniformes, alimentos, medicamentos y otros productos autorizados dentro del programa.

El Ifarhu indicó que esta nueva modalidad permitirá un mayor control de los recursos y facilitará el acceso al beneficio para los estudiantes y sus acudientes.